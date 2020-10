Merkel führt gegenwärtig in fremdem Auftrag einen gnadenlosen Krieg gegen ihr eigenes Land und Volk, indem sie einer unkontrollierten und unlimitierten Invasion von “Flüchtlingen” bedingungslos Tür und Tor öffnet. Wer den heutigen Asylantenstrom, der in Wahrheit eine inszenierte, gesteuerte Invasion vor allem junger Männer vielerlei Ethnien ist, wer diesen nicht als eine Fortsetzung der geschichtlichen Geschehnisse in Deutschland vor 70 Jahren begreifen will, wird die Konsequenzen seiner Unwissenheit oder Verdrängung erleiden.

Dieses Wissen ist unbedingte Voraussetzung für ein kluges Verhalten angesichts der auf uns zukommenden lebensbedrohenden Probleme. Die Trauer und Verzweiflung, die unsere Großeltern noch heute empfinden über das was sie erdulden mußten, empfindet der Leser bei der Lektüre dieser Bücher nach und zugleich eine Wut, die neue Kräfte freizusetzen vermag.

Parteien waren und sind der Anfang vom Niedergang Deutschlands. Parteien waren es, die Deutschland 1918 verraten und an den Feind ausgeliefert haben. Parteien waren es, die Deutschland hintergangen und an die Besatzungsmächte verkauft haben. Parteien waren es, die 1990 Deutschland bestohlen haben und an die Banken verhökert haben. Parteien waren es, die Deutschland in ein wehrloses Lamm verwandelt haben, um es jetzt auf dem Opferaltar “Multikultur” auszuweiden. (mehr bei lupocattivo)

Parteien sind es, die Deutschland heute endgültig vernichten werden. Die Polizei ist zahlenmäßig ausgedünnt und wird nicht in der Lage sein, die Ordnung im Land aufrecht halten. Die Bundeswehr sieht tatenlos dem eingefädelten Völkermord zu, der sich in Kürze hier in Deutschland abspielen wird. Die Besatzungsverwaltung beugt sich fremder Order und ist nicht willens, Deutschland nach innen und außen zu schützen; sie hat damit ihre Rechte verwirkt.

Öffentlich-rechtliche Blasphemie ohnegleichen / Germany must perish? Garmany is perish!



Theodore Newman Kaufman, schrieb ein Buch mit dem Titel “GERMANY must perish“. An seinem Plan hat sich – bis auf unbedeutende Einzelheiten – bis zum Tage nichts geändert. Für diesen teuflische Plan sind aber unbedingt geschichtsunkundige Trotteldeutsche nötig. Kapitel für Kapitel wird das bestätigt, was es mit deutscher Geschichte der letzten 70 Jahre wirklich auf sich hatte und am Plan, Deutschland zu vernichten, hat sich bis auf Details, im Wesentlichen nichts geändert.

Jeder Bürger ist aufgefordert für die Sicherheit Deutschlands und damit für die Sicherheit seiner Familien und Angehörigen selbst zu sorgen. Es gibt Krieg in Deutschland! Der Vorläufer-Krieg ist der, den die Parteien gegen das Deutsche Volk führen.

Wer heute noch seiner geregelten Arbeit nachgeht muß gewahr sein, daß er sich beteiligt, die Neubesiedlung Deutschlands durch illegale Migranten zu finanzieren und sich und seine Familie damit in Lebensgefahr bringt.

Wir Deutsche sind hier die einzig legitimen Rechtsträger, die einen Anspruch auf diese Land haben. Kein Parteibonze hatte jemals das Recht unsere Heimat zu verschenken, nicht 1918 durch das Versailler Diktat noch 1949 durch die Gründung der BRD, noch 1990 bei feindlichen Übernahme Mitteldeutschlands, noch 2015 durch die Einladung gieriger Invasoren zur Vernichtung unserer Identität.

»Das originäre völkerrechtliche Subjekt bestand und besteht durch seine legitimen natürlichen Rechtspersonen und derer in der Rechtsfolge, welche ihrerseits ihre unveräußerlichen und unauflöslichen Rechte aus dem originären völkerrechtlichen Subjekt beziehen.«

Die BRD ist nicht die legitimierte Repräsentanz des Deutschen Volkes. Besinnt Euch und fordert Eure angeborenen, unauflöslichen und unveräußerlichen Rechte als Deutsche ein. Das Deutsche Volk ist das einzige völkerrechtlich legitimierte originäre Völkerrechtssubjekt in diesem Land.

Steht auf und fordert Euer Recht!

Die geplante Vernichtung – Der Weg zur Weltherrschaft

Kluge, Christine

Dieses Buch befaßt sich mit der Erscheinung der geplanten Vernichtung eines ganzen Volkes – nämlich des deutschen – und spannt dabei den Bogen gekonnt vom Westfälischen Frieden bis zur Rechtfertigung des Bombenterrors gegen wehrlose Frauen und Kinder. Dazu bedient es sich treffsicher der Quellen des Gegners.

Vor allem bestechen die klar erkannten und ebenso knapp wie präzise nachgezeichneten geschichtlichen Wechselwirkungen, was dem Kenner wie dem Laien ein rasches Zurechtfinden in scheinbar verwirrenden Vorgängen erlaubt. Das Gewebe der geschichtlichen Ereignisse wird sichtbar, weil das zeitgleiche Wirken aller Mächte in Vergangenheit und Gegenwart geschildert wird.

Die Autorin, eine geborene Dresdnerin, lebte nach dem Terrorangriff am 13./14. Februar 1945 noch ein Jahr in der russisch besetzten Zone, bevor sie nach Württemberg, der Heimat ihrer Vorfahren, übersiedelte. Dort baute sie zusammen mit ihrem Mann eine neue Existenz auf – nach dem Goethewort “. und neues Leben blüht aus den Ruinen”. Die Erzeugnisse eines kleinen Textilunternehmens halfen, den allgemeinen Mangelzustand der Nachkriegszeit zu überbrücken. Es folgte eine arbeitsreiche Zeit und die Familiengründung im neu erstellten Eigenheim.

Die Politik nahm Christine Kluge nur am Rande wahr, bis sie dann Mitte der fünfziger Jahre die Wiedereinführung des Wehrdienstes, die Suez-Krise und der Aufstand in Ungarn zum Aufhorchen brachten.

1957 emigrierte die Familie nach Kanada, um noch einmal von vorn anzufangen. Erst nach dem Tode ihres Mannes (1987) beschäftigte sich die Autorin intensiv mit der Frage: “Was wird auf dieser Welt eigentlich gespielt?”

Deutschland und der Weltfriede

Hedin, Sven Anders

Sven Hedin ist uns nur als Entdeckungsreisender bekannt. Er war aber auch ein politischer Mensch und als solcher ein steter Freund Deutschlands. In seinem umfangreichen, sehr lesenswerten Werk Deutschland und der Weltfrieden wird dies deutlich. 1937 weigerte er sich, dieses Buch in Deutschland zu veröffentlichen, weil Goebbels auf der Streichung NS-kritischer Passagen bestand. Es ist uns gelungen, eines der wenigen gebundenen Exemplare der in Deutschland nie herausgebrachten Ausgabe zu erlangen. Hedins Werk zeugt von seiner Deutschfreundlichkeit. Hedin setzt sich mit der im Ausland an Hitlers Regierung geübten Kritik auseinander und vertritt den Standpunkt, diese sei teils ganz ungerechtfertigt, teils zumindest stark übertrieben.

Deutschland – Erinnerungen einer Nation

Neil MacGregor

“Deutschlands Geschichte ist stärker zersplittert als die der meisten anderen europäischen Länder. Seine Grenzen waren oft in Bewegung, und die längste Zeit der letzten 500 Jahre bestand es aus einem bunten Mosaik von politischen Gebilden. Doch es gibt auch Erinnerungen, die allen Deutschen gemeinsam sind.” Neil MacGregor stellt sie uns vor in einem Buch über Deutschland, wie es noch nie eines gab. Seine augenöffnende Reise durch die deutsche Geschichte beginnt mit dem Brandenburger Tor, und sie endet mit der Reichstagskuppel und Gerhard Richter. Unterwegs begegnen wir einem faszinierenden Ensemble, darunter Gutenbergs Buchdruck, Porzellan aus Dresden, deutsches Bier und deutsche Wurst, Goethe, Schneewittchen und Mutter Courage, die Krone Karls des Großen, ein Tauchanzug made in Ostdeutschland und das Tor von Buchenwald. Wie es Neil MacGregor gelingt, all diese Objekte zum Sprechen zu bringen und sie von deutscher Geschichte erzählen zu lassen, dabei die Schrecken der NS-Zeit nicht zu relativieren und doch den Reichtum der deutschen Geschichte begeistert und begeisternd vor dem Leser zu entfalten – das ist so intelligent, so bravourös und so unterhaltsam zugleich, dass man es einfach gelesen haben muss.

