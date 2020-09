Sie haben es geschafft. Entgegen ungezählten anderslautenden Erwartungen und Prognosen müssen wir erkennen, daß der große Paradigmenwechsel eingeleitet ist. Die nicht für möglich gehaltene Synchronisation multipler Zusammenbrüche ist gelungen.

Am Beginn steht die Chaosphase. In sämtlichen Machtzentren des Globus brennen die Lunten. Die USA, China, Rußland und Europa werden nicht nur den Zusammenbruch ihrer Volkswirtschaften, sondern auch den Zusammenbruch ihrer Gesellschaften erleben.

♦ Der Dollar hat als Reservewährung kaum noch Lebenszeit. In der Folge müssen die USA ihren Luxus auf Kosten der übrigen Welt aufgeben.

♦ Der Yuan implodiert geradezu. Das bevölkerungsreichste Land der Erde erlebt am fünften Tag in Folge den Absturz seiner Währung.

♦ Wladimir Putin versucht, aus der militärischen Umklammerung Rußlands auszubrechen. Ob ihm in Syrien ein Befreiungsschlag gelingt, ist ebenso ungewiß wie das Eingreifen der NATO in den Syrienkonlikt.

♦ Europa wurde mit Flüchtlingen geflutet, am heftigsten im einstigen Wirtschaftswunderland. Noch will hier niemand so richtig die Gefahr des kommenden brutalen Religionskrieges sehen.

Was in Syrien geschehen ist, läßt sich auf Bildern erkennen, die jetzt aus den befreiten Gebieten zu uns gelangen. Hinter den Rebellentruppen verbergen sich brutale Religionskrieger, die Christen töten, Kirchen zerbomben und Bibeln verbrennen. (Mehr)

Mit der Flüchtlingswelle hat die Merkel-Regierung „Deutschland“ und Europa einem gleichen Terror preisgegeben. Was seit dem 30-jährigen Krieg überwunden schien, wird sich in Kürze bei uns wiederholen. Der Auftakt geschah in Paris.

Noch wird unter dem Kürzel PC für Toleranz mit den Intoleranten geworben. Offiziell wurden in diesem Jahr 1 Million Flüchtlinge in der BRD registriert. Im Oktober war von zusätzlichen 290.000 nichtregistrierten Flüchtlingen die Rede. Bis Jahresschluß dürften es eine halbe Million Illegaler sein. Damit wären nach offizieller Lesart 1,5 Millionen Migranten im Land. In Wahrheit dürften – wie ausländische Quellen berichten – eher 2 bis 3 Millionen hereingeschwemmt sein.

Gemäß den vom MI5 (Anm. britischer Geheimdienst) offiziell herausgegebenen Berechnungen sind „zwei von hundert der gegenwärtigen Migranten mit ISIS verbunden”. Was aber nicht öffentlich gesagt wird, was jedoch auf noch präzisere Daten zurückgeht, zeigt, daß mindestens 10% der Europa betretenden Immigranten aus dem Nahen Osten und Afrika mit ISIS verbunden sind. (Quelle)

Auf Waffen, Munition und Sprengstoff wurden Flüchtlinge nicht kontrolliert.

Nach Angaben der Sicherheitsbehörden werben zunehmend Salafisten Anhänger in den Flüchtlings-Einrichtungen.

Während Christine Lagarde (IWF) und Janet Yellen (FED) unisono vor einem weltweiten Börsen-Crash warnen, erwarten Experten wie Mike Maloney den perfekten Sturm – weltweit.

Inkludiert mit dem Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums, der Zerstörung Europas durch Binnenkriege und Terror, dem bevorstehendne Ende der chinesischen kommunistischen Ordnung, des totalen Chaos in Nahost und Afrika fordert der entmachtete Oligarch Chordokowsky in der einzig noch vorhandenen Macht Rußland eine Revolution und den Sturz Wladimir Putins. Sollte ein Attentat auf den Kremel-Fürsten gelingen, wäre eine Revolution unvermeidlich.

Letzteres wäre nach übereinstimmenden Prognosen mehrerer Propheten der Auslöser für den Dritten Weltkrieg.

Prophetische Einblicke

Am Ende der Zeit nimmt die Finsternis zu, und die Bühne für den Antichristen wird bereitet. Perry Stone versteht es, die biblischen Vorhersagen mit den bereits geschehenen und noch bevorstehenden Ereignissen im Nahen Osten klar aufzuzeigen. Die oftmals unterschätzte Verbindung des Antichristen zum Islam wird verdeutlicht und in den Zusammenhang aktueller Vorkommnisse gestellt. Die vom Propheten Daniel beschriebenen acht Königreiche und das »Zeichen des Tiers« werden verständlich gemacht. Der Leser erfährt, welche Rolle den Nationen beim Aufstieg des falschen Christus zukommt. Botschaften der wichtigsten Propheten Europas:

Der Blinde Hirte von Prag / Der Bauer aus dem Waldviertel / Alois Irlmaier / Johannes von Jerusalem / Hildegard von Bingen / Mönch von Wismar / Eismeerfischer Johansson / Malachias / Sibylle von Prag / Merlin

In der geplanten Neuen Weltordnung ist für die geopolitische und wirtschaftliche Dominanz eines einzelnen Staates oder Staatengemeinschaft kein Platz. Für die Internationalisten gibt es keine nationalen Rücksichtsnahmen, keine Religion, keine kulturellen Prioritäten. Ihr Plan erfordert rücksichtslos die Destabilisierung Amerikas, Europas, Rußlands und Chinas.

Der Plan wurde vor Jahrzehnten im Rothschild-Magazin The Economist beschrieben. Heute werden wir Zeugen, wie dieser Plan vor unseren Augen umgesetzt wird. Seit vielen Jahren sieht die Welt, wie die Aufforderung von Thomas Barnett umgesetzt wird: Jeden, der sich diesem Weg entgegenstellt, zu töten. Länderfürsten, die sich weigern, ihre nationalen „Schurken“-Banken dem IWF zu unterstellen, werden beseitigt (Irak, Lybien, Syrien).

Die USA erleben jetzt Stufe II im großen Reset. Stufe I wurde 2008 gezündet. Mit unsinnigen Rettungsmilliarden wurde ein Anschein von Stabiliät erzeugt. Ganze sieben Jahre waren notwendig zur Konditionierung der Massen, die künftige globale Diktatur und Schuldsklaverei zu akzeptieren.

Wir stehen unmittelbar vor der Sprengung der gesellschaftlichen Strukturen des Westens.

Neben dem IWF warnt auch die Zentralbank der Zentralbanken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in ihrem neuesten Quartalsbericht vor einer Katastrophe.

Die globale Reset wird nicht die „Antwort“ auf den Prozeß des Zusammenbruchs sein. Nein, die globale Reset wird durch Zentralbanken nebst BIZ/IWF umgesetzt. Der Zusammenbruch ist ein Mittel, ein Werkzeug, ein Flammenwerfer, um Platz zu schaffen für das Neue. Daß die Welt auf diesem Weg durch eine Katastrophe läuft, stört die Eliten wenig.

