In der sich zuspitzenden Krise nehmen Überfälle und Gewalttaten drastisch zu. Trotz vorsichtigen Verhaltens ist die Gefahr, bedroht, mißhandelt, ausgeraubt und im schlimmsten Fall sogar getötet zu werden, inzwischen sehr groß. (Übernahme von krisenfrei.de)

Schon eine einfache Prügelei kann rasch ausarten, eine falsche Reaktion auf einen Taschendiebstahl kann böse ausgehen. Viele Frauen wagen sich nachts nicht allein auf die Straße. Wer nicht geübt hat, sich gegen Aggressionen zu wehren, zieht schnell den Kürzeren.

Das letzte Wegstück nach Haus ist dunkel. Tagsüber ist der Park belebt. Jetzt, gegen Mitternacht, wirkt die Einsamkeit unheimlich. Plötzlich kommen Ihnen ein paar Typen laut und betrunken entgegen. Sie könnten überlegen, die Straßenseite zu wechseln oder in den Park zu rennen. Die Typen haben Sie aber längst fixiert, sind stehen geblieben und lauern. Als Sie davonlaufen wollen, hat einer der Typen Sie bereits erwischt, hält den Arm um Ihre Kehle. Wer jetzt nicht richtig handelt, hat kaum eine Chance.

Wer fürchten muß, daß seine “rechtlich geschützten Interessen” verletzt werden, gilt die Verteidigung als Notwehr. Das gleiche gilt – unter dem Begriff Nothilfe – für den Fall, daß die geschützten Interessen einen anderen verletzt werden. Auch wenn unser sogenannter Rechtsstaat nur noch eingeschränkt funktioniert, zählen zu den “rechtlich geschützten Interessen” fünf Dinge:

– das Leben

– die körperliche Unversehrtheit

– die sexuelle Selbstbestimmung

– Eigentum

– die Ehre

Notwehr gilt immer für den Fall, daß man angegriffen wird, nicht jedoch für später folgende Rache, wenn man z.B. einem Angreifer nach erfolgter Abwehr oder nach einer Tat nachläuft, um es ihm heimzuzahlen. Ein solcher Gegenangriff würde nicht mehr als Notwehr gelten.

Will man einem anderen zu Hilfe kommen, gilt das als Nothilfe und ist ähnlich geschützt wie Notwehr. Um klassische Nothilfe handelt es sich immer dann, wenn bei einem Angriff im öffentlichen Raum ein Dritter einschreitet und Hilfe leistet, indem er versucht die Angreifer in die Flucht zu schlagen.

Eine Kampfkunst sollte zum Selbstverteidigungszweck effektiv und effizient sein. Die meisten sind es jedoch nicht und erklären nur theoretische Szenarien, die so niemals stattfinden und funktional nicht umsetzbar sind. In diesem Video wird versucht, den Unterschied zwischen “SV & gespielter SV ” zu erklären.

Wie weit darf man zur eigenen Verteidigung oder zugunsten eines Dritten gehen?

Rein rechtlich zählt zur Notwehr immer das mildeste Mittel, das man einsetzen kann, um einen Angriff abzuwehren. Praktisch heißt das: auch in Notwehr darf man keine Mittel anwenden, die den Angreifer stärker als notwendig verletzten. Allerdings liegt die Wahl des Mittels im Auge des Opfers. Sieht sich etwas eine Frau, in öffentlicher Umgebung, einem körperlich viel stärkeren Mann gegenüber und wird von diesem sexuell bedrängt, darf sie auch zu einem Messer greifen. abwehren. Notfalls muß sie nicht abwägen, ob sie diesen Angreifern töten könnte.

Ist der Angreifer selbst bewaffnet oder deutlich stärker, dürfen auch Männer ein “Werkzeug” zu Hilfe nehmen. Dazu gehören Schlüssel, ein Ast, die Handtasche oder der Regenschirm u.v.m. Allerdins sind illegale Waffen auch in einer Notwehr-Situation verboten.

Der Gebrauch von gefährlichen Waffen, wie Pistolen ist selbst bei Besitz einer WBK (Waffenbesitzkarte) zur Verteidigung nur auf dem eigenen Grundstück oder in der Wohung erlaubt, grundsätzlich aber vorher anzudrohen. Manchmal reicht das zur Abschreckung. Die tödliche Anwendung einer Schusswaffe kommt nur in Betracht, wenn die Drohung mit der Waffe oder ein Warnschuß oder ein Schuß in die Beine den Angreifer nicht aufhalten.

Kommt es nach einer Notwehr-Aktion zu einer Anklage wegen Körperverletzung zählt als Zeugenaussage die Schilderung des angegriffenen Opfers. In diesem Fall muß der Angeklagte, will er sein Notwehrrecht beanspruchen, das Gericht von der Notwendigkeit überzeugen. Einfacher wäre ein Zeugenbeweis durch einen Dritten. Ansonsten steht Aussage gegen Aussage. Eine Aussageverweigerung wäre in diesem Fall sehr nachteilig für den Angeklagten.

Das Notwehrrecht ist juristisch nicht einfach. In jedem einzelnen Fall muß man sich unbedingt auf sein Gefühl verlassen. Auf jeden Fall gilt: wer angegriffen wird, muss nicht weglaufen, er darf sich verteidigen.

Das Notwehrrecht verwirkt derjenige, der bei der Verteidigung gemessen an dem zu verteidigenden Recht überreagiert. Gleiches gilt, wenn man seinen Angreifer zuvor provoziert hat.

Selbstverteidigung 50plus

Coleman, Dave

Alle 9 Minuten wird in Deutschland jemand Opfer einer Gewalttat auf offener Straße. Gerade für die Selbstverteidigung bei Menschen über 50 gelten drei Prinzipien: Die potentiellen Gefahren von Orten einzuschätzen, im Zweifel von vorn hinein zu meiden oder sie auf geeignete Art zu verlassen, ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist, dass es wichtig ist kein Opfertyp zu sein. Einfache Methoden helfen zu einem Selbstbewusstsein zu finden, dass man als Opfer nicht so leicht in Betracht gezogen wird. Die allermeisten Täter suchen Opfer und keine Gegner. Im Vordergrund steht dabei die Frage woher Ängste kommen, wie man sie abschwächen oder ganz aus dem Weg räumen kann. Dieses Buch zeigt auf was im Körper unter Höchststess passiert und wie man diese Wirkungen positiv nutzen kann. Kennt man die Arten der Gewalt und weiß wo sie auftreten, kann man angemessen darauf reagieren. Das dritte Prinzip ist, dass es bei einer körperlichen Auseinandersetzung wichtig ist, dass die aufgezeigten Techniken effektiv sind. Deshalb wird auf komplizierte Hebel, Würfe oder ähnliche Techniken, die jahrelanges Training mit möglichst vielen Trainingspartnern erfordern, verzichtet. Das Buch beschränkt sich auf ein Konzept, das aus den philippinischen Kampfkünsten kommt und ausreicht, um vielfältige Angriffe erfolgreich abwehren zu können. Nicht die Art des Angriffs steht dabei im Vordergrund, sondern die Distanz in der sich der Angreifer zum Verteidiger befindet. Abgerundet wird das Buch durch eine Erläuterung über das Notwehrrecht, wie man Zivilcourage zeigen kann, ohne sich selbst zu gefährden und was beim Kauf und Einsatz legaler Selbstverteidigungswaffen zu beachten ist.

Krav Maga

Draheim, Carsten

Das große Ausbildungsbuch – empfohlen von der IKMF

Unabhängig von Alter oder Geschlecht bietet Krav Maga defensive Techniken zur Verteidigung. Die intuitive und somit schnelle Abrufbarkeit dieser Techniken und die Effektivität machen den Erfolg und die internationale Verbreitung dieses einzigartigen Selbstverteidigungssystems aus. Carsten Draheim ist DER Ausbilder für das israelische Selbstverteidigungssystem im deutschsprachigen Raum. Als Zivilist unterrichtet er in offiziellem Auftrag fortlaufend Angehörige polizeilicher und militärischer Einheiten, aber eben auch ganz normale Leute im täglichen Selbstverteidigungstraining. Zudem ist er Inhaber des Krav-Maga-Instituts, welches mit über 1.000 Trainierenden, über 2.000 m2 eigener Szenario-Trainingsfläche sowie über 1.000 Unterrichtseinheiten pro Jahr zu den größten Krav-Maga-Anbietern weltweit zählt.

Selbstverteidigung in der Polizei

Grandel, Uwe

Polizeibeamte sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vielerlei Gefahren ausgesetzt, die sich zunehmend als körperliche Angriffe durch ein “polizeiliches Gegenüber” darstellen. Hierbei muss der Polizeibeamte in der Lage sein, Angriffe auf seine Person oder seinen Streifenpartner abzuwehren sowie gezielte Zugriffe durchzuführen.

Das Abwehr- und Zugriffstraining (AZT) lehrt, wie Polizeibeamte unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt einen Angriff abwehren und, wenn nötig, ihr Gegenüber fixieren und festnehmen können.

Das Training beinhaltet die Schulung diverser einfacher und systemischer Techniken. Oberster Grundsatz der AZT-Techniken ist, diese Techniken ziel- und zweckgerichtet einzusetzen. Dabei sind die rechtlichen Anforderungen des sogenannten “Mindesteingriffs” zu berücksichtigen und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. Das Training soll somit auf der einen Seite die Eigensicherung der Polizeibeamten gewährleisten, auf der anderen Seite das Risiko einer Verletzung beim polizeilichen Gegenüber verhindern bzw. minimieren.

Zentraler Gedanke der Eigensicherung ist, dass eine Technik nur dann zweckmäßig und effektiv eingesetzt werden kann, wenn sie einwandfrei beherrscht wird. Dieses Buch hilft daher allen Polizeibeamten, ihre Fertigkeiten im Bereich des Abwehr- und Zugriffstrainings eigenständig zu wiederholen und zu festigen.

Hand- und Armhebel für alle Kampfsportarten

Marek, Harald

Dieses Buch behandelt ein für alle Kampfsportler relevantes Thema: Hand- und Armhebel. Die Autoren geben eine genaue Beschreibung der anatomischen Wirkweisen, erklären mechanische Prinzipien und zeigen Übungsformen für Anfänger und Fortgeschrittene. Alle Bewegungsfolgen sind detailliert mit Bewegungspfeilen versehen, sodass sich auch komplexe Übungen leicht nachvollziehen lassen.

Gewalt

Rudolph, Frank

Eine Biene sticht nur, wenn sie sich bedroht fühlt. Für ihre Verteidigung ist sie bereit zu sterben. Auf den Menschen übertragen heißt das, wir sind friedlich, solange wir nicht bedroht werden. Aber falls man uns angreift, nutzen wir jedes zur Verfügung stehende Mittel zu unserem Schutz, wenn es sein muss, unter Einsatz des eigenen Lebens. Um sich selbst zu schützen, benötigt man eigentlich keine gezielte Ausbildung. Jeder Mensch hat das Rüstzeug für die Verteidigung und den Angriff von der Natur mitbekommen. Aber aufgrund der vorwiegend sitzenden Lebensweise und der vielen Bequemlichkeiten im Alltag hat sich der moderne Mensch vom “Normalfall” weit entfernt. In diversen Selbstverteidigungskursen wird suggeriert, dass jeder, wenn er nur ein paar einfache Tricks lernt, sich wirksam verteidigen könne. Das ist leider ein Wunschtraum. Um tatsächlich eine Chance zu haben, in einer echten Schlägerei bestehen zu können, müssen Sie ausdauernd und auf effektive Weise trainieren. In diesem Buch geht es darum, den Leser darauf vorzubereiten, Gefahrensituationen zu erkennen und ihm Möglichkeiten zu vermitteln, angemessen zu reagieren. Können Sie der Gefahr nicht ausweichen, dann sollten Sie darauf vorbereitet sein, der Gewalt des Schlägers mit überlegener Gewalt begegnen zu können. Die vorgestellten Techniken und Übungen sind auf effektiven Selbstschutz ausgerichtet und dienen dazu, Körper und Geist so zu trainieren, dass Sie einem Angriff erfolgreich standhalten können.

Das David-Goliath-Prinzip

Marek, Maria

Kleine und leichte Personen sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung immer im Nachteil. Auch wenn man bestimmte Techniken im Training bei gleichwertigen Partnern gut beherrscht, sieht die Sache anders aus, wenn man unter Stress steht. Bei einer Verteidigung von “David gegen Goliath” ist also nur der Einsatz bestimmter Techniken sinnvoll. Als Fundament werden in dieser leicht nachvollziehbaren und ausführlich bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung drei einfache, aber wichtige und effektive Strategien herausgearbeitet. Darauf aufbauend kann mit bestimmten Folgetechniken gearbeitet werden.

