Es sind nicht die Polit-Marionetten, die wir in den Abendnachrichten sehen, welche die Geschicke dieses Planeten lenken. Die Polit-Marionetten führen nur die Befehle aus, die sie von den Agenten der EL-iten erhalten. Sie haben lediglich ihre Seele verkauft, aber das ist ihr Problem.

Die wahren Mächtigen, die EL-iten treten nicht öffentlich in Erscheinung, sondern agieren aus dem Hintergrund heraus, durch ihre Agenten, die sie in allen Bereichen des Lebens positioniert haben und durch die Medien, welche die Massen dahingehend täuschen und manipulieren, wo die Strippenzieher die Menschheit haben möchten. Die Puppenspieler erschaffen ständig Situationen, welche Angst und Schock bei einer Menge Menschen hervorrufen, so, dass diese dann nach einer Lösung verlangen. Die “Lösung” ist weitere Kontrolle und damit Macht zwecks Ausführung ihrer Agenden. Und die Lösungen kosten immer viel “Geld”, so dass die Menschen letztlich ihren eignen Überwachungsstaat finanzieren, verkauft von den Regierungen unter dem Deckmantel von “Schutz vor Terror” und “Kampf für Freiheit und Demokratie”.

Das Imperium der Strippenzieher sind drei Stadtstaaten, welche den Planeten kontrollieren: City of London, der Vatikan und Washington D.C.. Es sind souveräne Staaten, sie gehören nicht zu den Ländern, in denen sie sich befinden. Die Flagge von Washington hat 3 rote Sterne, einen für jeden Staat des Imperiums. Die Verfassung von Washington (nicht die der U.S.A.) wird unter Römischem Recht betrieben, bekannt als Lex Fori. Washington D.C. ist das militärische Zentrum des Imperiums.

Alle drei sind durch die Freimaurerei verbunden. Jeder Staat hat seinen Obelisken, welcher ein Symbol der Freimaurer ist. Obelisken heissen auf ägyptisch die Sonnenstrahlen. Obelisken stehen symbolisch für den Sonnengott Ra und männliche Energie (Phallus). Die Obelisken in London (1878) und dem Vatikan (1586) wurden beide aus Ägypten an die heutigen Standorte gebracht. Die Anfänge des Imperiums reichen weit zurück in die babylonischen Zeiten.

Keiner der Staaten zahlt Steuern, sie haben ihre eigenen Gerichte, Gesetze, Flaggen und private Polizei.

Es sind 13 Familien, welche die Zentralbanken weltweit kontrollieren und Geld drucken, Kredite gegen Zinsen vergeben, so, dass die Staatsverschuldung niemals abnimmt. Wirtschaftskrisen und Ölkrisen werden ebenso erzeugt wie der Arabische Frühling, Occupy Wall Street, Kriege und Terror.

Die EL-iten haben verschiedene Konzerne und Unternehmensgruppen weltweit unter ihren Fittichen. Sie kontrollieren die Gerichte; Richter und Anwälte handeln als Franchise Unternehmer der BAR Association (Anwaltskammer/Barreau) der City of London. Jedes Land, welches ein Gericht hat, hat immer Anwälte/Richter/Regierungen die BAR Mitglieder sind.

Sie beherrschen den IMF, die Weltbank, die Vatikan Bank (durch N.M. Rothschild & Sons London Italian subsidiary Torlonia), die EZB, die Federal Reserve, die Bank for International Settlements (BIS), die Europäische Union, die Vereinten Nationen und die Regierungen.

Jedes Land, welches durch die UN, die Vereinten Nationen REGISTRIERT ist, ist Eigentum der CROWN, sie haben alle den Status von Körperschaften. Einige sind unter dem SIC Code 8888 Foreign Governments (ausländische Regierungen) im SEC Register von Washington D.C. eingetragen. Bemerkenswerterweise ist die “European Investment Bank” unter SIC Code 8888 als “ausländische Regierung” eingetragen. Die Souveränität der einzelnen Länder ist scheinbar schon längst Geschichte. Die Tatsache, dass die neuen EURO-Scheine keine individuelle Länderbezeichnung mehr in der Seriennummer aufzeigen, untermauert dies.

Alle registrierten Länder unterstehen der Gerichtsbarkeit der CROWN. Alle Länder, die ihre Kinder REGISTRIEREN tun dies gemäss den Regeln der CROWN. Registriert und beherrscht von der CROWN. ALLE!

Die Fabian Society (Gesellschaft) kontrolliert auch die EU und Entitäten wie die BIS, der IMF, der Club of Rome, das Kommittee der 300, CIA, KGB, M15, ASIO, der CFR- Council on Foreign Relations, die Tri-Laterale Kommission, die Bilderberg Gruppen, das Federal Reserve System, IRS, Goldman Sachs, Israel und die israelitische Lobby, der Vatikan, die City of London, Brüssel, die Vereinten Nationen, der israelische Mossad, Associated Press (AP).

Sie sind alle Teil der Fabian Gesellschaft und kontrollieren alle Bereiche unseres Lebens, unsere Ressourcen und unsere Nahrung. Ihr Ziel ist eine totalitäre Herrschaft auf globaler Ebene, wo die Menschen aufgeteilt werden in Herrscher und Beherrschte, nachdem sie die Welt teilweise entvölkert haben. (z.B. Massensterilisation durch Impfungen, Erschaffen von Pandemien, Erschaffen von Kriegen und Terror)

Viele Verträge sind so manipulierend aufgebaut, dass sie die Macht und Kontrolle in einige wenige Hände legen, wie z.b. die Verfassung der Europäischen Union, der Patriots Act, die Menschenrechtsabkommen, … .

Das Vermögen des Vatikan beinhaltet massive Investitionen bei Rothschild in England, Frankreich und den Vereinigten Staaten, Milliarden von Aktien von Öl- und Waffenfirmen wie Shell, General Electric, Bethlehem Steel. Der Vatikan ist weltweit der grösste Besitzer von Privateigentum und Gold Reserven, die bei der Bank von England und der U.S. Federal Reserve Bank gelagert sind. Die Federal Reserve ist ein privates Bankensystem und gehört nicht zu Amerika. Das Vermögen wurde über Jahrhunderte angesammelt, indem sie Ablässe besteuerten, einige Päpste haben sogar Plätze im Himmel verkauft.

Der Papst steht als “alleiniger Stellvertreter Gottes auf Erden” an höchster Position dieses Imperiums. In einem der nächsten Artikel werde ich das Motu Proprio des Papstes vom Juli 2013 beleuchten, sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen für menschenrechtsverletzende Handlungen aller öffentlichen Bediensteten, die für eine Einrichtung arbeiten, welche unter der Römischen Kurie funktioniert und unter Römischem Recht handelt. Alle diese Einrichtungen sind seit Ende 2012 legal und rechtmässig zwangsvollstreckt worden, durch ihre eigenen Gesetze.

Die Weltpolitik wird heute vom Vatikan regiert, aber auch vom Crown Imperium. Die moderne Welt der sogenannten westlichen Zivilisation begann zum Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Aufblühen des Britischen Imperiums. Dieses Imperium begann eigentlich 800 Jahre früher mit der Gründung der City of London, welche jetzt ein 800 Jahre altes Unternehmen ist, welches die Finanzen einer Entität, genannt “The Crown” (Die Krone) kontrolliert. Diese Entität ist der Schöpfer und Kontrolleur der Bank von England, der US Federal Reserve, der Weltbank (IMF- Internationaler Währungsfonds), der Europäischen Union und verschiedener Kartelle und Unternehmen überall auf der Erde.

Die Identität der Crown wird streng geheim gehalten, und die Crown Bank von England nahm und übernahm die Kontrolle der Vereinigten Staaten während der Regierung von Roosevelt (1901-1909), als ihre Agenten, die wahrhaftig Agenten der Crown waren (J. P. Morgan), 25% der amerikanischen Geschäfte übernahmen.

Die Crown war niemals der König oder die Königin von England seit der Gründung der Körperschaft, aber die britische Monarchie ist ein Aushängeschild für die Crown, beherrscht das Parlament in Großbritannien und hat Autorität über den Premierminister durch den vatikanischen Ritterorden “Order of the Garter” (Hosenbandorden). Die Crown ist jedenfalls nicht der König oder die Königin von England – sie sind eine von der Körperschaft gegründete Monarchie.

Die Crown ist der Vorstand der Körperschaft, und Großbritannien wird beherrscht von der Crown, der City of London, welche die Bank von England kontrolliert – eine private Körperschaft. Da ist ein privater Staat in Großbritannien inmitten des Zentrums in London. Diese Stadt, gelegen im Herzen von Groß-London, wurde 1694 ein souveräner Staat als König William III von Oranien die Bank von England privatisierte und sie den Vatikan Bankstern aushändigte, die heute die Finanzwelt beherrschen.

Die City/Die Krone Körperschaft ist dem Britischen Gesetz nicht unterworfen; sie hat ihre eigenen Gerichte, ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Flagge, ihre eigenen Polizeikräfte – genau wie der Vatikan Stadtstaat und Washington D.C. Columbia. Die Crown Körperschaft gehört auch nicht zur Hauptstadt, Ihre Polizisten fahren rote Wagen und ihre Uniformen unterscheiden sich von denen der Londoner Polizei.

Die Crown in London beherbergt auch die privatisierte Bank von England und Lloyd’s aus London, den London Stock Exchange, und alle britischen Banken. Sie beherbergt ebenfalls die Zweigstellen von 385 ausländischen Banken, 70 US Banken, sowie die Fleet Street Zeitungen und Verlagsmonopole. Sie kontrolliert die Welt Medien und die Welt Intelligenz. Es ist aus der Crown, der City of London heraus, dem Sitz der britischen Freimaurer, beaufsichtigt von der Britischen Monarchie und dem Herzog von Kent, von wo aus die Freimaurer Welt regiert wird. Dies schliesst den Grand Orient Masonic Order (Grossen Orientalischen Freimaurer Orden) und den Washington DC Scottish Rite (Schottischen Ritus) ein .

1945 wurde die Bank von England von der Labour-Regierung verstaatlicht und ist angeblich keine private Bank mehr, obwohl sie die US Federal Reserve lenkt. Sie wird von den Rothschilds beherrscht, welche die Banker für den Papst sind – Hüter der vatikanischen Schatzkammer.

Die City of London hat ebenfalls ihren eigenen Lord Mayor (Meister Bürgermeister), unterschiedlich vom aktuellen Bürgermeister, und er besitzt die Macht in der Crown Körperschaft. Wenn die Queen wünscht Geschäfte in der City zu führen, wird sie vom Lord Mayor an der Temple Bar empfangen. Die Temple Bar und die verbundenen Franchisegeber stammen von dem, was die “Four Inns of the Temples of Court” ( die 4 Inns vom Temple des Gerichts) genannt wird – der Inner Tempel (innere Tempel) und der Middle temple (mittlere Tempel). Das Logo des Inner Temple ist ein weisses Pferd auf dem Sonnenstrahlen Siegel des Jesuitenorden. Das weisse Pferd ist ein Symbol des Britischen Imperiums / Order of the Garter / Crown Corporation und es ist das gleiche weisse Pferd welches das Symbol vom CFR ( Council on Foreign Relations – Rat für ausländische Verbindungen). Das weisse Pferd ist ein Symbol der Jesuiten – Pegasus. Es ist der Jesuitenorden, der die Ehrengesellschaft des Inner Temple regiert. Der Inner Temple ist die Kerngruppe, welche die City of London Körperschaft regiert.

Die ganze Erde ist von der Crown regiert, durch Crown Kolonien, welche der City angehören – Das Crown Imperium. Es regiert Afrika und immer noch China und Indien. Die Kolonien der Erde sind wirklich nur Crown Kolonien – die Vereinigten Staaten von Amerika sind Staaten der Crown.

Nachdem dies gesagt ist, es ist jedoch von entscheidender Bedeutung sich das Folgende zu merken. Das Crown Imperium benutzt das Handelsrecht (aka internationales Seerecht oder Vertragsrecht) als Mittel zur Kontrolle. Dieses Gesetz gilt nicht für souveräne, freie Männer und Frauen.

Dein Name, wenn in Grossbuchstaben geschrieben, – wie in JULIAN WEBSDALE (Anm. Ü. ebenso WEBSDALE Julian oder mit der Bezeichnung Herr/Monsieur davor) – ist eine Körperschaft, eine Treuhand eingerichtet durch das Finanzministerium bei deiner Geburt. Jedes Mal, wenn ein Kind geboren wird, wird eine Körperschaft/Treuhand erschaffen die den Namen in Grossbuchstaben verwendet. Sie tun dies, weil Regierungen Korporationen sind und sie funktionieren unter dem Vertragsrecht. Die Gesetze, die Regierungen verabschieden, sind nur anwendbar auf Unternehmen und nicht auf lebende, atmende Menschen aus Fleisch und Blut, souveräne freie Männer und Frauen, (der Name) geschrieben wie Julien Websdale oder nur klein geschrieben: julien websdale. Der lebende, atmende souveräne Mann und Frau sind dem Gewohnheitsrecht unterworfen, nicht dem kommerziellen Gesetz, eingeführt von Regierungen durch Legislation.

