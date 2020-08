Nach dem Terroranschlag in Paris vom vergangenen Freitag hat Präsident Hollande in Frankreich den Ausnahmezustand erklärt. Damit gelten im Nachbarland folgende Maßnahmen:

Die Schließung der Landesgrenzen inklusive umfassender Grenzkontrollen, Ausgangssperren, Versammlungsverbote, die Schließung von Veranstaltungsorten oder Hausarrest für „Gefährder“. Was der Präsident ad hoc entscheiden kann, muß binnen kurzer Frist durch das Parlament bestätigt werden. Die Abstimmung darüber findet gerade statt, ein solcher Ausnahmezustand soll zunächst für drei Monate gelten.

In der BRD gibt es für extreme Bedrohungs-Situationen die Notstandsgesetze. Damit kann der Staat die Grundrechte zeitweilig einschränken, wie das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG).

Auch die Freizügigkeit (Art. 11 GG) darf begrenzt werden, d.h. Bundesbürger dürfen sich dann nicht mehr frei im Land bewegen und ihren Wohn- und Aufenthaltsort selbst bestimmen.

Nach den Notstandsgesetzen darf der Staat die Bundeswehr innerhalb der BRD einsetzen. Das Grundgesetz sieht auch den Einsatz der BW zur „Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer“ (also bei bürgerkriegsähnlichen Zuständen).

Pressezensur ist laut GG verboten. In einer mehr oder weniger freiwillig gleichgeschalteten Presse erübrigt sich ein solches Verbot.

Ob ein Notstand eingetreten ist, entscheiden bei lokalen Störungen oder Gefahen die Bundesländer, bei einer landesweiten Gefahr die Bundesregierung.

♦ Verteidigungsfall: Von Krieg ist die Rede, wenn ein Staat einen anderen angreift. Der Angriff einer terroristischen Vereinigung wäre demnach kein Krieg.

♦ Spannungsfall: Es wäre die Vorstufe eines Verteidigungsfalls und würde eine höhere Militärische Alarmstufe und u.U. das Inkraftsetzen des Notstandes auslösen.

♦ Innerer Notstand: Das wäre „eine drohende Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes“. Ebenso wären unter diesem Punkt Naturkatastrophen oder ein besonders schweres Unglück zu betrachten – auch Terrorismus.

♦ Katastrophenfall: Im Falle eines Großschadens, der besondere Maßnahmen erfordert wie z.B. großflächige Hochwasserereignisse. Ein solcher Notstand ist meist regional begrenzt.

♦ Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Zur „Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in sonstigen Fällen von besonderer Bedeutung“ können ebenfalls Notstandsgesetze genutzt werden. Ein besonders weich formulierter Zustand, der im Falle von Terrorismus jederzeit angewendet werden könnte.

Da für die Beurteilung einer solchen Situation nur die Bundesregierung über die notwendigen Hintergrundinformationen verfügt, dürfte diese im Fall der Fälle schalten und walten dürfen, wie sie will. Was gegenwärtig an Bedrohungsszenario und Panik aufgebaut wird, dürfte in der Rubrik einzuordnen sein: „Niemand beabsichtigt, einen Ausnahmezustand zu verhängen“.

