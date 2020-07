Als Interimslösung ist Oettinger im Gespräch. Soweit eine Information aus der CDU-Fraktionsspitze. Merkels Rücktritt soll „spätestens“ im Frühjahr erfolgen. Oettinger habe als Spitzenbeamter in Brüssel großen Rückhalt und sei auch in BW gut geerdet. Aus dem linken Sauhaufen NRW kommt niemand infrage, ebenso wenig jemand aus dem gegenwärtigen Merkel-Kabinett. Alle (so wörtlich) „verbrannt“ – einschließlich Schäuble, der zwar ambitioniert sei, aber den Merkelgetreuen nicht vermittelbar wäre. Weiteres Personal besitzt die CDU nicht mehr. Keiner der Ministerposten habe ausreichend Profil.

Treffen diese Informationen zu, dann heißt das, die Lösung der Flüchtlingskrise wird via Oettinger nach Brüssel übertragen. (Ist schon lange Schäubles Idee). Was natürlich mitnichten eine Lösung bedeutet, sondern die endgültige Steigerung der aufgezwungenen Umvolkung.

In welcher Panik sich die Berliner Vasallen inzwischen befinden, ist am Grad der Geheimhaltung aller Fakten um die Flutung durch „Migranten“ abzulesen. Wenn die wirklichen Zustände (Zahlen, Kriminalitätsraten, Behördenohnmacht, inflationäre Finanzaufwendungen usw.) bei Androhung härtester Disziplinarstrafen verheimlicht werden und die Presse par ordre du mufti dem Maulkorb Folge leisten muß, gibt es nur eine Erklärung: die Verantwortlichen haben buchstäblich die Hosen voll, Angst und Panik vor dem eigenen Volk.

Weit haben sie´s gebracht.

Auf die Straße! Friedlich! Sofortiger Rücktritt der gesamten Regierung! Neuwahlen!

Zbigniew Brzezinski

»Ein Buch, das man lesen und ernst nehmen sollte.« Helmut Schmidt

Fröhner, Holger

Was ist nur aus der Hoffnung des Jahres 1990 geworden: Eine skrupellose Politikerkaste hat das Land fest im Griff und die demokratische Ordnung erstickt. Schwarze Kassen, Korruption, Postenwirtschaft, Selbstbedienung das sind die Attribute, die heute das Politikerdasein bestimmen. Das Recht ist zu einer Absurdität verkommen und findet heute nur noch in anspruchslosen Fernsehshows statt. Polizei und Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden und dem politischen Willen unterworfen. Damit findet eine Verfolgung der Täter in Politik und Wirtschaft nicht mehr statt. Die Deals zeigen dabei den wahren Charakter dieses Systems. Widerstand beginnt immer mit Information: Nutzen Sie dieses Buch, um sich über die unhaltbaren Zustände in unserem Land zu informieren. Verlassen Sie sich auf ihr Urteilsvermögen und bilden Sie sich eine eigene Meinung, fern der Manipulation der Mainstreammedien, die Ihnen schon lange eines nicht mehr mitteilen: die Wahrheit!

Fröhner, Holger

Ich habe lange überlegt, wie ich den interessierten Leser vor den Dingen, die er beim Weiterlesen unweigerlich erfahren wird, warnen soll. Denn schließlich ist es in Zeiten universalen Betruges ein revolutionärer Akt, die Wahrheit zu sagen (George Orwell). Und nicht jeder ist ein Revolutionär. Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, wollen einfach ihre Ruhe egal, ob die Welt um sie herum von anderen manipuliert wird. Und es scheint ihnen sogar egal zu sein, dass ihnen dadurch fortwährend geschadet wird. Doch heute haben wir es mit Beamten- und Behördenwillkür zu tun, die den Boden der Rechtsstaatlichkeit schon seit langem verlassen hat. Wir werden von Politikern regiert, die von einfachen Lügen über den offenen Verfassungsbruch (Grundgesetzverletzung) bis hin zu Menschenrechtsverletzungen schon jeden Verstoß gegen Gesetze, Verordnungen und die Moral begangen haben, der ihnen möglich war.

Haben Sie sich nie gefragt, ob unsere Regierung überhaupt legitimiert und souverän ist und warum sich dann der jeweilige neue Bundeskanzler vor der Vereidigung im Bundestag zuerst einmal bei den Alliierten (USA, UK, Frankreich u. Rußland) vorstellen muß? Auf alle diese Fragen gibt es schlüssige Antworten, vor denen ich Sie allerdings warnen muß! Denn wenn Sie diese erst einmal kennen, dann wird für Sie nichts mehr so sein wie es war und die Zusammenhänge der Welt um Sie herum fordern von Ihnen Konsequenzen. Sie verlassen die Matrix und werden die Wahrheit erkennen, die Sie, genau wie ich, zu Beginn unglaublich finden werden. Doch es handelt sich hier nicht um bloße Theorien oder irgendwelche Hirngespinste! Ich habe die zugrundeliegenden Sachverhalte, Gesetze und Verträge intensiv studiert und über ein Jahr lang recherchiert. Ich habe alle Quellen angegeben, in denen Sie sämtliche Aussagen im Zweifel selbst nachlesen können. Also, stellen Sie Fragen und suchen Sie nach Antworten! Tun Sie dies für die Zukunft unseres Volkes und der Ihrer Kinder. Denn wenn Sie es nicht tun, dann tut es niemand!

