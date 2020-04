Aus allen Richtungen heulen die Alarm-Sirenen. Für alle, denen bis jetzt noch nicht Hören und Sehen vergangen ist, hier etwas Licht ins Dunkel:

Für viele war die Realität des Wahnsinns lange unsichtbar, weil er in seinem omnipräsenten Ausmaß als Normalität wahrgenommen wurde – so wie Berthold Brecht es formulierte: “Unsichtbar wird der Wahnsinn, wenn er genügend große Ausmaße angenommen hat”. Das ändert sich in diesen Tagen. Selbst geistig Hirntote haben gerade schockierende Erweckungsererlebnisse.

Das Machtkartell orchestriert mit kraftvoller Unterstützung der deutschen Noch-Regierung einen Vernichtungsfeldzug mit Asylanten als Waffe. Die Asylanteninvasion zur Destabilisierung und Volksvernichtung in Europa, insbesondere in Deutschland und hier durch die Bundeskanzlerin zur Chefsache erklärt, hat mittlerweile eine militärische Dimension. Es herrscht Krieg, der “genialste Krieg aller Zeiten”.

Wer die Asylantenflut nicht als Bereicherung beklatscht sondern diese kritisiert und die zerstörerischen Folgen aufzeigt, wird öffentlich als Rassist, Ausländerfeind, Rechtsextremist, Unmensch oder als “Pack” gebrandmarkt.

Parallel zu diesem Krieg gegen das Volk wird ein Krieg gegen Rußland vorbereitet. Die Kriegspropaganda für den Aufbau eines künstlichen Feindbildes läuft schon lange. Der durch US-Strippenzieher durchgeführte Putsch in der Ukraine war der Auftakt. Jetzt werden NATO-Truppen in Stellung gebracht und große Manöver durchgeführt. Rußland reagiert bereits militärisch darauf. Europa wird im Interesse der US-Imperialismus gespalten, um den natürlichen Schulterschluß mit Rußland zu verhindern. Allein die Sanktionen gegen Rußland sind ein Akt der Zerstörung, der hauptsächlich Deutschland trifft.

Der Zusammenbruch des Finanzsystems steht zusätzlich vor der Tür. Was werden diese Horden machen, wenn die Banken schließen und damit auch die Versorgung zusammenbricht? Viele sehen bereits jetzt unser Land als Selbstbedienungsladen zum Nulltarif und nehmen sich rücksichtslos, was sie wollen, inklusive wehrlose Frauen…

Es brodelt schon lange, es fehlt jetzt nur nur wenig, damit das Ganze überkocht.

Ein Teil der Asylanten dient als Schutzschild, hinter dem (Trojanisches Pferd) eine riesige Armee junger Männer einmarschiert. Mindestens 75% der Asylanten sind Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren (fast alles Muslime, viele radikale Islamisten, auch IS-Kämpfer).

George Soros sorgt auf breiter Front für Verstärkung. Seine Informationsbroschüre “w2eu” (Weg nach Europa) informiert Fluchtentschlossene in deren Landessprache über die einschlägigen Gesetze, Vorschriften, finanzielle Hilfen, Unterbringungsmöglichkeiten und Anleitungen zur Überwindung von Grenzsperren. Der völlig “uneigennützige” Finanzhai stellt sich wieder einmal als Wohltäter und Menschenfreund dar.

Das einzige, was dieser Armee noch fehlt, ist eine Initialzündung wie etwa ein provokanter False-Flag-Anschlag auf ein islamistisches Heiligtum oder eine ihrer Führungsfiguren; Waffen sollen bereits gebunkert sein; Chemiewaffen besitzt der IS auch.

Wie ist zu erklären, daß eine deutsche Kanzlerin wissentlich die Zerstörung des Volkes derart unterstützt?

Es war eine merkwürdige Verabschiedung zwischen dem israelischen Präsidenten Reuven Rivlin und Angela Merkel gegen Mittag des 12. Mai 2015 in Berlin. Vorausgegangen war ein vertrauliches Gespräch der beiden, als ein Reporter vor dem Kanzleramt ein paar Worte Merkels aufschnappte, die sie (vermeintlich unbeobachtet) gegenüber Rivlin äußerte, ein kurzer Halbsatz: “…this is all what I still can do for us, I am very sorry.”

“… das ist alles, was ich noch für uns tun kann, es tut mir sehr leid.” Was sollte das bedeuten, wen meinte sie mit “uns”? Seltsam diese Aussage: “das ist alles, was ich noch für uns tun kann…” und das es ihr leid tun würde.

Merkel wurde seitens der Machtjuden mit vielen hohen Ehren ausgezeichnet, die für Verdienste um den Zionismus vergeben werden. So wurde sie im März 2008 von der jüdischen Geheimorganisation B’nai B’rith (Söhne des Bundes), der Oberorganisation aller Freimaurer-Organisationen, “für ihre Dienste an den jüdischen Gemeinden” geehrt. Sie erhielt sogar die Leo-Baeck-Ehren-Medaille des Leo Baeck Instituts (New York) umgehängt. Das Leo Baeck Institut hat sich der Pflege “der Geschichte und Kultur des deutschsprachigen Judentums” gewidmet.

Warum war gerade ein Jude und Stasi-Offizier Merkels Steigbügelhalter beim Aufstieg in die Westdeutsche Politik? Zum Zeitpunkt der Wende, also bevor Angela Merkel von Helmut Kohl die höheren Weihen der Lobby-Politik erhielt, wurde sie von RA Wolfgang Schnur gefördert. Schnur war Mitarbeiter der “DDR”-Staatssicherheit, Abt XX, “Unterwanderung und Zersetzung kirchlicher Gruppen”. Seine Tarnnamen waren Torsten und Dr. Ralf Schirmer.

Kurze Zeit später kam Angela Merkel mit der Aspen-Stiftung in Verbindung, einer Einrichtung, die der Lenkung der deutschen Medien im Sinne der Freimaurer, Bilderberger und Trilateralen dient. Der deutsche Leiter dieser Stiftung, Jeffrey Gedmin, hielt ständig Kontakt mit Angela Merkel, die er systematisch mit Aufträgen eindeckte. Weitere regelmäßige Berater waren der Deutschland-Chef von Goldman-Sachs, Alexander Dibelius, dann Eckard von Klaeden, Hildegard Müller und Ronald Pofalla, die sämtlich der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe angehörten (bzw. angehören).

Denken wir zurück an Merkels Knesset-Rede vom 18. März 2008, die sie Hebräisch einleitete, um anschließend in Deutsch zu geloben:

“Diese historische Verantwortung Deutschlands für Israel ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben.”

Daß sie ihre Karriere als vom Machtjudentum abhängig betrachtet und sich deshalb mit ihnen aufs engste verbunden fühlt und von “uns” spricht, darf nach ihrer Knesset-Rede nicht verwundern. Aber was meinte sie mit den Worten: daß sie “nur noch das tun” könne und mehr nicht?

Dieser Frau, der man nachsagt, sie denke immer vom Ende her, bleibt natürlich nicht verborgen, wie die USA durch Rußland, China und Iran im Nahen Osten in die Schranken verwiesen wird und daß die Strategie Israels, mit der Eliminierung des Assad-Regimes in Syrien den Weg nach Iran freizubomben, zu scheitern droht; ja, daß die verstärkte Präsenz Rußlands in Nahost Israels Politik regelrecht torpediert und die USA wegen ihrer eigenen Ohnmacht Israel womöglich mehr und mehr links liegen lassen werden.

Merkel “muß” sich – nach eigenem Bekenntnis – um den Erhalt Israels viele Gedanken machen.

Die jüdische Weltmacht-Basis USA steht vor dem Zerfall. Die BRD-Wirtschaft läßt mit ihrer neuen Initiative Richtung Osten (trotz noch bestehender Sanktionen gegenüber Rußland) die Kanzlerin in Sachen Sanktionen ins Leere laufen. BASF und Gazprom schließen Verträge, die Ostsee-Pipeline Nord-Stream soll ausgebaut werden, die BASF sichert sich Gasfelder in Sibirien – das alles deutet darauf hin, daß Merkel die Felle davon schwimmen – was sie beim Besuch von Reuven Rivlin zu ihrer resignierenden Bemerkung veranlaßt haben könnte: sie könne nicht mehr viel für “uns” tun.

Doch was meinte sie mit ihrer kryptischen Bemerkung doch “noch tun zu können”? Der Präsident Tschetscheniens, Ramzan Kadyrow hat es möglicherweise auf den Punkt gebracht:

“Der Westen schafft Flüchtlinge, indem er islamische Nationen zerstört. Die gegenwärtige Flüchtlingskrise hat ihren Ursprung in der aggressiven Politik der Vereinigten Staaten und der EU. Ich rufe alle muslimischen Nationen auf, gemeinsam die Wurzel des Problems zu bekämpfen. Ich verfüge über Informationen, daß der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi persönlich von US-General David Petraeus angeheuert wurde, um für die USA zu arbeiten” – und damit für die Zionisten in Israel.”

Es ist offensichtlich: die von Israel geforderten Militärschläge gelten nicht dem IS, sondern der Assad-Regierung. Aus vielen Meldungen geht hervor, daß die USA über ihren Verbündeten Saudi Arabien den IS mit Waffen beliefern und selbst keine Stellungen des IS bombardieren. Israel will, daß zunächst Syrien vernichtet wird, um anschließend die libanesische Hezbollah auszuschalten. Vasallen sollen die militärische Drecksarbeit verrichten.

Putin kommt ihnen in die Quere. Erste russische Panzer des Typs T-90 seien bereits nahe der syrischen Hafenstadt Latakia eingetroffen. Der israelische Aufschrei gegen dessen Entscheidung, die IS-Mörder zu bekämpfen und zu vernichten, erschallt deshalb so laut, weil das Eingreifen Rußlands den zionistischen Plan zur Vernichtung Syriens durchkreuzt.

Hier tritt Merkel auf den Plan. Da sie es offenbar nicht mehr in der Hand hat, die Herzen der Menschen für Rußland zu verschließen, muß sie Ersatz liefern.

Die Flüchtlingswelle und IS-Terror unter den Deutschen sollen die Wut der verdummten Deutschen ins Unermeßliche steigern. Was die Deutschen in Kürze erleben werden, sind heftige Ausgeburten der Hölle. Neben dem zum Bürgerkrieg ausufernden Asylwahn und/oder eines Terror- bzw. Kriegsereignisses geschieht auch der Zusammenbruch des maroden Finanzsystems. Am Ende werden alle nach einem Militärschlag gegen den IS rufen, “um das Flüchtlingsproblem an der Wurzel zu packen”. Die Welt ist einverstanden, unter diesem Vorwand Syrien (nicht den IS) zu vernichten.

Allein Rußland kann das entsetzliche, verlogene Konzept der NATO-ZIONISTEN noch torpedieren. Wenn es Wladimir Putin mit seinen Militärberatern und seinen hochwirksamen Waffensystemen gelingt, zusammen mit den Elite-Soldaten Syriens die IS-Mörder zu liquidieren und damit die Flüchtlingsströme zu stoppen, bedeutet das für die Europäer die Rettung vor den von USrael gedungenen Völkermördern. Und schon würde Putin in den Herzen der europäischen Völker als Erlöser und Retter Einzug halten.

Vor dem Hintergrund der dargestellten Ereignisse, mußte Angela Merkel im Gespräch mit Reuven Rivlin vermutlich ihren persönlichen Bankrott gegenüber der B’nai B’rith erklären.

Leseempfehlung:

Steht uns die Apokalypse unmittelbar bevor?

In allen Epochen hat es sie gegeben: Begnadete Seherinnen und Seher mit beeindruckenden Visionen der Zukunft.

Manfred Böckl stellt in dieser Sonderausgabe die zehn besten und berühmtesten Propheten Europas vor. Er schildert ihr geheimnisvolles Leben und ihre Prophezeiungen für die Zukunft der Menschheit. Viele dieser Prophezeiungen sind bereits, wie vorausgesagt, eingetroffen. Sie bewahrheiteten sich Punkt für Punkt – und bestätigen damit die unglaublichen Fähigkeiten dieser Seher. Ein wichtiger Teil ihrer Prophezeiungen betrifft aber unsere unmittelbare Zukunft und ist von erschreckender Brisanz. Sie berichten von einem Kataklysmus von so verheerenden Ausmaßen, dass die Menschheit noch nie zuvor etwas vergleichbares erlebte.

Der dritte Weltkrieg

Jan van Helsing

van Helsing beschreibt in diesem Buch die wichtigsten Prophezeiungen zur Jahrtausendwende und ihre Bedeutung für die Menschheit. Ein dritter Weltkrieg scheint unausweichlich und wird auch den deutschsprachigen Raum treffen.

Das Dschihadsystem

Manfred Kleine-Hartlage

Wie Islam und Dschihad funktionieren

Der westliche Diskurs über den Islam dreht sich seit Jahren im Kreis, weil Kritiker wie Verteidiger des Islams mit Argumenten hantieren, die bestenfalls Teilwirklichkeiten beschreiben. Die Fragen, die sie stellen, und die Begriffe, in denen sie sie beantworten, entstammen einer westlichen, liberalindividualstischen Gedankenwelt; sie taugen daher nur bedingt zum Verständnis nicht-westlicher Gesellschaften, speziell im Hinblick auf deren religiöse Grundlagen.

Durch die Analyse historischer wie aktueller Islamisierungsprozesse untermauert der Autor den theoretisch gewonnenen Befund, daß der Islam die von ihm geprägten Gesellschaften zu Dschihadsystemen formt, d.h. sie dazu konditioniert, nichtmuslimischen Gesellschaften zunächst die eigenen Spielregeln aufzuzwingen, um sie dann zu verdrängen.

Frauen für den Dschihad

Deutsche Frauen im IS

Ein Dokument, das erschreckt und aufrüttelt: Das Manifest der Al-Khanssaa-Brigade beschreibt den Alltag der Frauen im »Islamischen Staat«. Das Buch enthält die erste deutsche Übersetzung sowie das arabische Original und erlaubt so einen exklusiven Einblick in das Innere des IS. Analysiert von der islamischen Theologin Hamideh Mohagheghi, entlarvt dieses Buch auf profunde Weise die Ideologie der Terroristen und zeigt, weshalb so viele Frauen aus Deutschland in den Krieg nach Syrien oder Irak ziehen und wie sie dort ein Leben fern jeder »Dschihad-Romantik« erwartet.

Der Konvertit

Stefan Schubert

Deutschland ist Ziel eines islamistischen Terroraktes geworden und die soziale Balance der Gesellschaft droht zu kippen. Doch wie weit darf man gehen, um die Demokratie zu verteidigen?

Die Ermittlungen der zuständigen Kommissare Toni Sander und Karin Langenscheidt werden durch ein Dickicht aus Bürokratie und Rassismus in den eigenen Reihen erschwert. Unter Nichtbeachtung deutscher Gesetze paktiert Berlin mit amerikanischen Geheimdiensten und wird immer tiefer in einen Sumpf aus Verbrechen gezogen. Selbst vor Mord scheinen deutsche Behörden nicht mehr zurückzuschrecken. Inmitten dieses Chaos ist polizeiliche Arbeit kaum möglich, und das in einer Zeit, in der ein weiterer großer Anschlag droht. Eine Jagd auf einen unsichtbaren Gegner beginnt.

Der Konvertit von Spiegel-Bestseller-Autor und Ex-Polizist Stefan Schubert ist ein actionreicher Thriller, der ein erschreckend reales Zukunftsszenario zeichnet und bei dem keine der handelnden Figuren ohne Schuld zu sein scheint.

Krisenvorbereitung:

NRG-5 Notration

Das weltbekannte Produkt NRG-5 ist das deutsche Pendant zum nicht mehr produzierten und lieferbaren BP-5 und wird seit vielen Jahren von Hilfsorganisationen, im Katastrophenschutz, bei Militär und Marine (Seenotration), im Expeditionsbereich und vor allem im Zivilschutz als Notverpflegung bzw. für die Lebensmittelbevorratung verwendet. NRG-5 ist eine Art Müsliriegel, der hauptsächlich aus gebackenem Weizen besteht.

NRG-5 ist sofort verzehrfertig und muss nicht gekocht werden. Es schmeckt sehr gut (süß) und ist für jeden (auch Kleinkinder) bestens geeignet. NRG-5 hat extrem hohe Nährwerte und eine Packung mit 500 g (2-Tages-Ration) entspricht 2.300 kcal.

13. April 2020

