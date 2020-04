Ungarns Grenzschließung zu Serbien von Montag auf Dienstag bringt Einreise-Rekorde mit Last-Minute-Effekt. Auch das Lager in Röszke mit 80.000 Flüchtlingen wird aufgelöst. Doch die Reise geht weiter nach Österreich, Deutschland, Skandinavien… (Quelle)

Wie die Hilfsorganisation Migration Aid der Österreichischen Presse Agentur meldet, “…hat die Polizei alle drei Lager in Röszke geräumt und die Menschen mit Bussen und Sonderzügen an die österreichische Grenze transportiert,” so Zsuzsanna Zsohar von Migration Aid. Die bei vienna.at veröffentlichte News bezeichnet die Sammellager jetzt als so gut wie leer. Aber das Loch im Grenzzaun am Schienenübergang zwischen Serbien und Ungarn besteht weiter. Die Helfer erwarten einen Ansturm in der Nacht.

Vor Grenzschließung noch einmal kräftige Einreise-Rekorde

An der österreichisch-ungarischen Grenze herrschen nach der Verschärfung der ungarischen Grenzpolitik Ausnahmezustände, die noch vor Grenzschließung für neue Einreise-Rekorde in Ungarn sorgten. Doch in Ungarn wollen die Flüchtlinge nicht bleiben, was zu Ausnahmezuständen an der Grenze zu Österreich sorgt. Im österreichischen Südburgenland, Grenzübergang Heiligenkreuz, wurden seit Sonntag Nacht 0.00 Uhr über 16.600 Flüchtlinge aus Ungarn gezählt. Ähnlich dramatisches ereignete sich 200 Kilometer nördlich am Grenzübergang Nickelsdorf. Hier kamen allein am Sonntag 10.000 neue Flüchtlinge an, der Bürgermeister schrieb schon am Freitag einen öffentlichen SOS-Brief an die Regierung in Wien. Der Grenzübergang wurde vorübergehend geschlossen, aber am Montag gegen 10 Uhr wieder geöffnet.

Das war vor dem Bau der Berliner Mauer nicht anders. Nachdem der Plan vom Mauerbau immer mehr durchsickerte, kam es zu einem dramatischen Anschwellen der Flüchtlingszahlen von Ost nach West. So wird auch die Nachricht der Grenzschließung der BRiD die Flut anschwellen lassen. Der Stop einiger Bahnverbindungen kann daran nichts ändern. Außerdem können wir davon ausgehen, daß die Freunde jenseits des Atlantik mit einer Grenzschließung absolut nicht einverstanden sein werden. Im Endeffekt dürfte die Berichterstattung von der Grenzschließung nichts anderes als billigste Propaganda sein, um die Deutschen ruhig zu halten. Es gibt auch gar kein Personal für eine umfassende Maßnahme. Die ausgedünnten Polizeien können schon lange nicht mehr ihre eigentlichen Aufgaben erfüllen. Das Militär wäre mit einer solchen Aufgabe völlig überfordert. Gegenwärtig noch läßt von der Leyen Soldaten und zivile BW-Angestellte in Flüchtlings-Camps bei der Essensausgabe helfen.

Der Aufruhr im Land wird nicht mehr aufzuhalten sein. Selbst die Basisorganisation der CSU schreibt heute dies:

Frau Merkel hat völlig unverantwortlich und unter Bruch geltender Gesetze im Alleingang die Grenzen für sämtliche Einwanderungswilligen geöffnet. Sie ist für die größte Staatskrise Deutschlands seit 1949 verantwortlich. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist mit Merkel nicht mehr möglich, da ihr eine Anbiederung an die Propagandisten der Linksmedien offenbar wichtiger ist als ihr Amtseid oder das Grundgesetz.

Was diese Bundesregierung anrichtet, gleicht Landesverrat. Was hier aus dem Laderaum einer Fähre vor Lesbos quillt und sich auf den Weg nach Nordeuropa (BRiD) macht, ist nur ein Bruchteil der im Straßenkampf geübten jungen Männer zw. 20 und 25 Jahren, die kommen, um zu erobern. Gauck und Merkel haben diese Leute eingeladen und die Deutschen lassen sich mit dummen Sprüchen wie “Wir schaffen das” berauschen. Das “Gutmenschentum” wird ihnen schnell vergehen.

Tatjana Festerling (Pegida, Dresden): „Das, was hier passiert, ist der moralische Größenwahnsinn einer absolut verkommenen, parasitären Kaste aus Politik und Medien in Deutschland!“

Vorsicht Bürgerkrieg!

