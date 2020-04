Mit solchen Bildern soll die deutsche Bevölkerung zur Aufnahme von noch mehr Flüchtlingen konditioniert werden. Überall die gleiche Fotoinszenierung: Vorn eine Familie mit kleinen Kindern (damit den Betrachtern das Herz aufgeht) und dahinter der Rattenschwanz junger Männer um die Zwanzig.

Meldung der FAZ vom 11.09.: Außenminister Steinmeier rechnet mit der Ankunft von rund 40.000 weiteren Flüchtlingen an diesem Wochenende. Um die Polizei eventuell zu unterstützen, versetzte Verteidigungsministerin von der Leyen vorsorglich 4000 Soldaten in Rufbereitschaft. Von der Leyen: „Das Motto lautet: maximale Kulanz.“ Man helfe, wo man könne.

Das sieht der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban anders: Sollte sein Land in der kommenden Woche den Krisenfall ausrufen, werde künftig jeder illegale Einwanderer verhaftet werden. „Wir werden sie nicht mehr höflich begleiten wie bisher.“ Orban und Weber erklärten, daß die EU ihre Außengrenze schützen müsse.

Noch eines der typischen Bilder aus einer deutschen Zeitung, mit dem das Helfersyndrom wachgehalten werden soll. Im Vordergrund drei Kopftuchfrauen, dahinter ungezählte junger Männer.

Ex-Innenminister Friedrich: Wir haben die Kontrolle verloren. Niemand weiß, wieviel IS-Kämpfer sich unter den Flüchtenden befinden.

Lassen wir einmal außen vor, daß die BRiD kein Staat im Sinne des Völkerrechts sein kann. Freuen wir uns dagegen, daß es in diesem Rumpf des Deutschen Reiches noch einen Rest von Recht und Ordnung gibt, aber empören wir uns laut dagegen, daß die unsägliche Politik der gegenwärtigen Regierung diesen Rest Deutschlands finanziell, sozialpolitisch und sicherheitspolitisch voll an die Mauer fährt. Übertrieben? Im Gegenteil. Nicht mehr lange und die BRiD gehört zur Liste der failed states.

Die schon längst durch ausufernde Sozialpolitik, durch eine grundverkehrte europäische Subventionitis, aber auch durch über viele verschlungene Pfade in “befreundete Staaten” verschleuderte Milliarden haben die öffentlichen Kassen geleert. Der geplünderte Laden wird allein durch Neben-, Schattenhaushalte und Kassenkredite am Laufen gehalten. Jetzt ist das reichste Land der EU auf Grund geheuchelter „Staatsrettungen“, die letztlich nichts anderes waren als Bankenrettungen, mehr oder weniger am Ende (auch wenn der Finanzminister anderes propagiert).

Wie es wirklich nach den letzten Defibrillations-Therapie für den Casinokapitalismus aussieht, offenbaren die geplanten Zugriffe auf die Ersparnisse der Bürger, die Vorschläge zur Abschaffung von Bargeld, die Diskussion über einen Flüchtlings-Soli und Heraufsetzung des Renteneintrittalters, sowie die Einführung von Negativzinsen!

Den Gipfel der Erosionspolitik in diesem weitgehend abgewirtschafteten Land stellt nun die Asylpolitik dar. Man will uns Glauben machen, Millionen „junger, männlicher Flüchtlinge“ könnten die Alterspyramide umkehren und die Wirtschaft retten. Für wie blöd hält das Kanzleramt die Bürger? Millionen schlecht ausgebildeter Menschen können in einer Industrienation höchstens als billige Humanressource mißbraucht werden, sofern sie nach dem Genuß wohlfeiler staatlicher Leistungen bereit sind, sich dafür ausbeuten zu lassen.

Was passiert aber erst, wenn nach dem unweigerlichen wirtschaftlichen Kollaps richtige Verteilungskämpfe losgehen? Wenn Millionen junger Männer, ohne Schul- und Berufsausbildung, begreifen, daß man sie mit falschen Versprechungen auf die gefahrvolle Reise übers Meer zu den Deutschen gelockt hat. Wenn ihnen die Sozialleistungen gestrichen werden, dürfte sich das Millionenheer sich gewaltsam aus denn prekären Verhältnissen zu befreien suchen. Wer das nicht erkennen will, schaue in die Herkunftsländer dieser Menschen.

Diese jungen Männer werden nicht nur ihre materiellen Bedürfnisse erstreiten, sie haben auch menschliche – männliche – Bedürfnisse.

Zu den materiellen Verteilungskämpfen wird es den Kampf um die Fortpflanzung geben, der nun mal seit Menschengedenken zum Leben gehört. Diesen Kampf werden einige Frauen vielleicht freudig begrüßen, ihre Mehrzahl wird ihm einfach nur wild ausgesetzt sein. Erinnern wir uns, daß z.B. vor wenigen Wochen eine Schulverwaltung in Niederbayern ihre Schülerinnen aufgefordert hat, sich „angemessen“ zu kleiden, um die „Flüchtlinge“, die in der Turnhalle der Schule einquartiert sind, „nicht unnötig zu reizen!“ Einige Tausend “Gäste” haben sich inzwischen auf brutale Weise befriedigt. Was in Schweden geschieht, wird hier bald zum Alltag gehören. Bedrohlich ist diese Entwicklung vor allem deshalb, weil diese Menschen von einer Kultur geprägt sind, in der unser Genderismus ein Fremdwort ist.

Zur anderen Kultur gehört die andere Religion. Dieser Sprengsatz wird der heftigste sein. Der zu erwartende Religionskrieg wird brutal, grausam und menschenverachtend geführt werden. Keine anderen Kriege haben Menschen jemals derartige Bestien werden lassen wie Religionskriege.

Das zu erwartende Schicksal der Deutschen wird vom vaterlandslosen Berliner “Pack” (Ausdruck des Vizekanzlers) nach Kräften gefördert. Während die Nachbarn ringsum sich vor den einströmenden Massen abzuschotten suchen, befeuern Merkel & Co alle am Asylkomplex verdienenden Einrichtungen und Industrien zu noch mehr Engagement. Diese Frau entblödet sich nicht, im Auftrag deutschfeindlicher Mächte das Land ins Chaos zu führen, bevor die vor Mitleid und Hilfsbereitschaft triefenden Deutschen die Falle erkennen, in die sie geführt wurden. Inzwischen hat die Polizei in Stuttgart Kisten mit gefälscht Pässen entdeckt. Ein nachweislich der IS-zugehöriger Mann wurde festgenommen.

Dieser dilettantischen Regierung ist alles entglitten, was nur entgleiten kann, ist in einem Kommentar zu lesen. Weshalb tun wir nichts dagegen? Ist das Internet Schuld?

In der Vor-Internetzeit gingen die Leute auf die Straße. Heute ist es bequemer, in Foren und Blocks seinem Zorn und seiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Das wird in Berlin zur Kenntnis genommen und abgelegt. Worte allein können nichts verändern!

Frau Kanzlerins vornehmste Aufgabe scheint derzeit zu sein, mit strahlendem Lächeln Selfies mit Flüchtlingen schießen zu lassen , und wir stöhnen nur dazu! Diese Bequemlichkeit wird uns noch Einiges, wenn nicht Alles, kosten!

Keine selbstbewußte Nation dieser Erde würde sich derart widerstandslos ins Verderben schicken lassen. Was war es doch für ein Volk, das Hermann den Cherusker oder einen Blücher hervorbrachte? Ein Volk, das seine Eigenständigkeit, seine Kultur und Freiheit nicht mit äußerste Härte zu verteidigen weiß, ist verloren.

