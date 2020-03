Liegt in der 3000-jährigen jüdischen Geschichte der verborgene Schlüssel für den Ablauf der globalen Krise?

Nur wenige Völker leben derart verbunden mit ihrer Geschichte wie die Juden, und noch weniger Völker orientieren sich bei politischen Entscheidungen so manifest an überlieferten Regeln und Gesetzen wie die Juden. Dies sollte jeder wissen, wenn er über die kommenden Ereignisse um die Politik- und Finanzkrise der Gegenwart nachdenkt und sich fragt, warum sich die Prognosen für die Zeit zwischen dem 13. September bis Anfang Oktober 2015 derart häufen.

Sobald die Juden nach der Flucht aus Ägypten und ihrer 40-jährigen Odyssee durch die Wüste das Heilige Land erreichten, fingen sie an, die Jahre zu zählen und in Sieben-Jahres-Zyklen zum Dank ein Schemitta, ein Festjahr zu feiern. Jeder Zyklus endete dementsprechend in einem Sabbatjahr, in dem Schuldner freigegeben wurden, d.h. die Schulden eines jüdischen Schuldners wurden automaisch gelöscht.

Das Jahr nach der Zerstörung des zweiten heiligen Tempels war das erste Jahr eines neuen Sieben-Jahres-Sabbatical-Zyklus. Im jüdischen Kalender, gerechnet ab Creation, war dies das Jahr 3829 (68-69 CE auf dem weltlichen Kalender). Zählt man von dem Termin an in Siebenerschritten weiter, sehen wir, daß ein wichtiges Shemitha-Jahr 5775 nach der Schöpfung ist, nämlich vom 25. September 2014, bis zum 13. September 2015.

Jedes Sabbatjahr im 7er-Zyklus wird ein Shemitah Jahr genannt. Dies ist ein Jahr der Ruhe, so wie der siebente Tag der Woche ein Tag der Ruhe ist. Jeder siebente Shemitah (7×7 = 49) wird zu einem Jubiläumsjahr, auf das ein Jahr der Feier folgte. Dieser Shemitah aller Shemitah hat auch eine Vierheit von vier Blut-Monden, die zusammen mit den seit 2000 Jahren vorkommenden jüdischen Feiertagen, auf eine Weise begangen werden, wie dies nicht in 2000 Jahren geschehen ist!

Während eines Shemitah-Jahres kann Gott Völker oder Königreiche erwecken oder niederreißen. Entweder durch Erhöhung oder totale Vernichtung aller Sektoren einer Nation. Gottes Wirken kann nach der jüdischen Lehre zu wirtschaftlichen Reichtum führen, die Kriegs-Bereitschaft ihrer Führer fördern, oder die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen bewirken.

Gottesfürchtige Juden sind überzeugt, wenn Amerika Gottes Wegen und seiner Lehre, wie sie in der Bibel festgeschrieben wurde, folgt, wird das Land gesegnet werden, aber wenn Amerika die Regeln ignoriert oder gar Gott verspottet, werden die Menschen verflucht werden. Nach Ansicht frommer Juden hat Amerika Gott verlassen und Gott hat Amerika verlassen.

Ein weiteres wichtiges Datum ist Elul.

Elul ist der letzte Monat des jüdischen Kalenderjahres. Während dieses Monats im Shemitah-Jahr befiehlt Gott, alle Schulden zu vergeben und im Schuldbuch zu streichen. Übertragen auf das heutige Finanzsystem bedeutet dies, daß es zu einem solchen Zeitpunkt meist zu drastischen Einbrüchen am Aktienmarkt kommt. In der ersten Woche des Monat Elul (17. bis 21. August 2015) fiel der Dow Jones 1061 Punkte.

Bedeutende kommende Termine:

11. September 2015: der 14. Jahrestag des 9/11-Angriffs auf die USA. Ganz gleich wer die eigentlichen Drahtzieher dieses Ereignisses gewesen sein mögen, das Datum übt auf den Islamischen Dschihad besondere Anziehungskraft aus. Terrorakte sind hier denkbar, auch solche, die ganz andere Kräfte begehen könnten, aber dem Islam zur Last legen. 9/11 2015 markiert zwei 7-Jahres-Shemitah-Zyklen.

13. September 2015: nach dem jüdischen Kalender ist dieser Tag der letzte Tag im Elul und zugleich der letzte Tag des Shemitah-Jahres. An diesem Tag, müssen nach der Bibel alle Schulden gestrichen (ausgelöscht) werden. Da es diesmal ein Sonntag ist, könnte der Markt am FREITAG, 11. September oder am folgenden Montag abstürzen. Zudem gibt es eine partielle Sonnenfinsternis an diesem Tag.

14. September 2015: er markiert nach 7 x 7 Shemitah-Jahren den Beginn des Jubel-Jahres, das jedes 50. Jahr im jüdischen Kalender startet. Dies kann eine Zeit des Segens für die Juden und der Staat Israel sein, sofern sie im Einklang mit Gott stehen. Nationen aber, die sich Israel widersetzen, werden Gott gegen sich haben. Es wird berichtet, daß Israel im Vertrauen auf diese biblische Zusage, den neuen Vertrag zwischen den USA und Iran zum Anlaß nehmen könnte, Iran anzugreifen. Haben Kräfte in den USA die Vereinbarung mit Iran evtl. nur unter diesem Vorwand abgeschlossen???

28. September 2015: der Tag der letzten Mondfinsternis dieser Tetrade, in der der letzte, der vier “Blut-Monde” auf einen jüdischen Festtag fällt. Der “Blut-Mond” wird auch als Supermond gedeutet, weil er in seinem größtmöglichen Ausmaß am Himmel erscheinen wird. In Jerusalem wird er in den frühen Morgenstunden des 28. September 2015 zu sehen sein.

Nur einmal im vierzehnten Jahrhundert und zweimal im neunzehnten Jahrhundert gab es diese Konstellation. Ein jüdischer Tetrad geschah 1493-1494, und das war Zeit, da die Juden aus Spanien vertrieben wurden und Columbus von seiner Entdeckung der Neuen Welt zurück kam. Der zweite Tetrad war 1949-1950, und die Juden konnten erstmals seit 2000 Jahren wieder im “Land ihrer Väter” einen Staat errichten.

Das nächste Ereignis war der Tetrad von 1967-1968, dem Jahr des Sechstagekriegs, nach dessen Ende die Juden zum ersten Mal wieder an der heiligen Mauer in der Stadt ihrer Vorfahren beten konnten.

Im Jahr 2014 begann eine neue Tetrade von Blut-Monden, die sämtlichst an jüdischen Festtagen begannen und am 28. September 2015 mit 2 x 7 Tagen nach Elul (14.09.) enden. In 2000 Jahren ist dies erst zum neunten Mal geschehen. Die Zahl “Neun” hat auf Hebräisch die Bedeutung von “Entscheidung.”

Was ist noch wichtig?

Anfang Oktober findet der Wirtschaftsgipfel der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) statt, auf dem die Einrichtung eines alternativen Geldstandards zum US-Petro-Dollar geplant werden soll. Der Hauptsitz des neuen Bankensystem ist in Shanghai, China. Wird dieses Treffen zum Anlaß genommen, den chinesischen Yuan zu einem weiteren Geld-Weltstandard zu küren, wird das wahrscheinlich katastrophale Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben.

Die Ruhe dieser Septembertage sei trügerisch. „Wir befinden uns im Auge des Hurrikans”, ist die Ansicht von Axel Weber, seit 2012 Verwaltungsrats-Präsident der Schweizer Großbank UBS. Der ehemalige Bundesbank-Chef wirft den europäischen Politikern schweres Versagen vor: „Die Lage in Europa ist dramatisch und ernst“.

Daß es diesmal nicht um eine normale Korrektur geht, wenn die Börsenkurse weltweit abstürzen, kann sich in wenigen Tagen herausstellen, wenn – ausgelöst durch einen Terroranschlag, den Dick Cheney gewaltiger als am 11. Sept. 2001 kommen sieht – mit der ganz großen Talfahrt der Crasch aller Crashes eingeläutet wird.

Vertiefende Literatur:

Der Vorbote

Jonathan Cahn

Ist es möglich …

Daß sich die Zukunft Amerikas und der ganzen Welt in einer uralten Prophezeiung verbirgt? Daß diese Prophezeiung die Geschehnisse des 11. Septembers bis hin zur Weltwirtschaftskrise zu erklären vermag? Daß Gott in diesen Tagen eine Botschaft verkünden lässt, an der die Zukunft der ganzen Welt hängt?

Bevor es aufhörte als Nation zu existieren, traten im alten Israel Zeichen und Vorboten auf, die auf die drohende Zerstörung hinwiesen. Es sind die gleichen neun Warnzeichen, die derzeit in Amerika auftauchen und auch sie tragen eine bedeutungsvolle Botschaft, die über die Zukunft Amerikas und der gesamten Welt entscheiden wird.

Diese Vorboten liegen in einem Vers im Buch des Propheten Jesaja verborgen. Der Vorbote lüftet ihre Geheimnisse und enthüllt, wie sie die jüngsten Entwicklungen in Amerika mit erstaunlicher Genauigkeit vorhersagen. Die 3.000 Jahre alte Prophezeiung weist nicht nur präzise auf das Datum des Börsencrashs von 2008 hin, sie wurde auch im US-Senat zitiert und hat sich bewahrheitet. Die Offenbarungen sind so exakt, dass selbst der schärfste Kritiker Probleme haben wird, sie zu widerlegen.

Das Geheimnis der Schmitta (Shemitah)

Jonathan Cahn

Das Geheimnis der neun Vorboten

Ist es möglich, daß es ein 3.000 Jahre altes Geheimnis gibt, das den Verlauf Ihres Lebens beeinflusst, ohne daß Sie es wissen? Das den Schlüssel für die Zukunft? Das hinter dem Aufstieg Amerikas zur globalen Supermacht liegt – und dem möglichen Fall? Das Daten der größten Börsencrashs in der Geschichte der Wall Street anzeigt, bevor sie passiert sind und weitere Crashs voraussagt? Das hinter den Weltkriegen und dem Zusammenbruch von Nationen und Weltmächten liegt?

Die Weltverschwörer

Reinalter, Helmut

Geheime Gesellschaften machen Weltpolitik. Diese Behauptung findet sich in zahlreichen literarischen Werken und populärwissenschaftlichen Büchern, die die Hintergrundkräfte der Geschichte aufzeigen und ihr Wirken erklären möchten. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass geheime Mächte am Werk sind, die Politik gestalten und bestimmen, und dass die Welt von konspirativen Gruppen gelenkt wird. Dieses Buch entführt Sie in die Welt des Verschwörungsdenkens und legt die wissenschaftlichen Fakten über die Verschwörung der Templer, der Aufklärer, der Illuminaten, der Jakobiner, der Sozialisten und Kommunisten und die angebliche Weltverschwörung der Juden und Freimaurer offen. Was steckt hinter den Mythen über die Einflüsse der Weltverschwörer auf Politik und Wirtschaft? Welche geheimen Gesellschaften gibt und gab es wirklich? Wo haben sie ihre Wurzeln? Was sind ihre Ziele, und wollen Sie wirklich die Weltherrschaft an sich reißen? Helmut Reinalter beleuchtet die faszinierende Geschichte der Verschwörungstheorien, geht auch auf ganz aktuelle Theorien ein und beurteilt sie kritisch aus der Perspektive des Aufklärers und Rationalisten.

Die Kabbala

Werner, Helmut

Die Kabbala (wörtlich die Überlieferung ) deutet mit Hilfe von Zahlen- und Buchstabenmagie das Alte Testament über seine übliche Auslegung hinaus. Sie lässt sich unterteilen in die Bereiche praktische Kabbala, dogmatische Kabbala und Kabbala der Buchstaben. Ihr Hauptteil, das Buch Sohar, erklärt die jüdische Mystik und Geheimwissenschaft. Dieses Buch wendet sich an alle Interessenten der Kabbala, die bisher vergeblich nach einer Einführung in die jüdische Mystik suchten. Wenn der Leser in die Grundideen der Kabbala eingedrungen ist, enthält das Buch eine ausführliche Interpretation wichtiger Stellen aus dem Sohar, der Hauptschrift der Kabbala, den man zu Recht als das Herz der jüdischen Mystik bezeichnen kann.

Kabbala, Qliphoth und die Goetische Magie

Karlsson, Thomas

Kabbala, Qliphoth und die Goetische Magie ist ein einzigartiges Buch über Philosophie, Psychologie, Religion und Magie. Das Buch stellt die kabbalistische Philosophie in grundlegender Weise dar. Das Hauptthema dieses Buches ist die Erforschung der Qliphoth und der dunklen Mysterien, jener Teil der westlichen Mystik, der lange Zeit verdrängt wurde.

Das Buch befaßt sich mit dem Problem des Bösen, dem Symbolgehalt hinter der Geschichte vom Fall Luzifers und dem Schöpfungsprozess des Menschen nach der kabbalistischen Philosophie.

Die Nachtseite von Eden

Grant, Kenneth

Im Jahre 1977 erschien zum ersten Mal das Buch Nightside of Eden, was bis heute hin dutzende Auflagen und Übersetzungen in allen möglichen Sprachen erfahren hat. 30 Jahre nach seinem ersten Erscheinen wird dieses Buch endlich dem deutschsprachigen Publikum verfügbar gemacht, und dementsprechend groß ist die Erwartungshaltung der Leser.

Werden in “Kabbalah, Qliphoth und der Goetischen Magie” von Thomas Karlsson die 11 qliphotischen Ebenen beschrieben, so widmet sich Kenneth Grant hier denn 22 Tunneln, die die Qliphoth miteinander verbinden. Diese Tunnel werden „Tunnel Seth‘s“ genant, zu jedem Tunnel gibt es eine genaue Beschreibung, kabbalistische Korrespondenzen und Sigille. Beide Bücher zusammen bilden die absoluten Standartwerke zur qliphotischen Arbeit und sind nun in deutscher Sprache bei einem Verlag vereint.

Kenneth Grant, dessen Typhonische Trilogien den alten und vergessenen Mysterien neues Leben eingeflößt hat, bietet hier eine umfassende Untersuchung der Anderen Seite, der Nachtseite, die von dunklen Kräften heimgesucht wird, die heute heimtückisch in die vordersten Bereiche des menschlichen Bewusstseins einsickern und ihm mit brutaler Zerstörung drohen. Die Nachtseite von Eden ist eine Erläuterung des Kultes von Choronzon, es ist die ausführliche Darstellung der Mysterien des Pfades der Linken Hand in Bezug auf den westlichen Okkultismus, und sie wird von einem Schüler des legendären Aleister Crowleys beschrieben.

Geschrieben von: piejayb am24. März 2020.

Letzte Überarbeitung durch: Letzte Überarbeitung durch:

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...

Ähnliche Beiträge