“Novus Ordro Seclorum” – von langer Hand vorbereitet – soll nun Schlag auf Schlag vollendet werden. Man hat aus 1989 gelernt:

07/2011: Merkel lädt erst einmal alle Afrikaner in die “B.R.D.” ein

18.07.2012: Vosskuhle sattelt bei “Asylbewerberleistungen” ordentlich drauf (schon vor einiger Zeit erzählte mir ein Kommunalbeamter hier, daß diese “Entscheidung”, die sich überall auf der Welt herumgesprochen habe, die eigentliche Ursache für das Desaster ist)

06.10.2013: Brüssel läßt die “Lampedusa-Katastrophe” inszenieren

02/2014: “Einladung” von Gauck an alle Inder

26.11.2014: Ausländerbehörden sollen Willkommensbehörden werden. Die Fachkräfteanwerbung startet durch

05/2015: Flinten-Ulla befiehlt “Flüchtlingsrettung” im Mittelmeer

08/2015: Heidenau, mutmaßlich inszniert, leitet den finalen Medienterror im “Flüchtlingskrieg” der Junta gegen das Volk ein

08/2015: Das inzwischen nur noch “Gerücht” (wie Schabowski in 1989) [von der Junta nicht dementiert !], Merkel ließe Dublin III für “Syrer” aussetzen, führt zum Massenexodus jugendlicher Zivilokkupanten aus Ungarn.

02.09.2015: de Maizière, nach Sachsensumpf stinkend, kündigt offen die Demontage des GG an – die notwendige “Mehrheit” hat Merkel in 2013 durch die “GroKo” weisungsgemäß beschafft.

Die Devise lautet: “Gefällt es dem Volk nicht, kann es ja Bürgerkrieg machen.”

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will das Grundgesetz ändern, um Flüchtlingen in Deutschland schneller und unbürokratischer helfen zu können. Im Interview mit der Wochenzeitung DIE ZEIT sagt der CDU-Politiker: “Wir werden uns überall auf Veränderungen einstellen müssen: Schule, Polizei, Wohnungsbau, Gerichte, Gesundheitswesen, überall! Ich rede da auch über eine Grundgesetzänderung. Und das alles muss sehr schnell gehen, binnen Wochen!”

De Maizière fordert ein entschlossenes Durchgreifen bei Straftaten gegen Asylbewerber und deren Unterkünfte: “Wir haben im ersten Halbjahr so viele Straftaten gegen Asylbewerber und Asylbewerberheime gehabt wie im ganzen letzten Jahr, und in den vergangenen Wochen hat es nochmal zugenommen. Das sind Straftaten, denen muß man hart begegnen.”

Großes Vertrauen hat de Maizière in die Polizei. Mit dem Begriff ‚Notstand’ müsse man jedoch vorsichtig sein. “Richtig ist, daß wir eine höchst angespannte Situation haben. Ich glaube aber, insgesamt bekommen das die Polizeien von Bund und Ländern schon hin.” Dennoch fordert er: “Wir brauchen mehr Polizei.”

Auch mit Blick auf die Integrationskurse fordert de Maizière ein Umdenken: “Das wird so nicht mehr gehen. Ich glaube am besten lernt man Deutsch in der Arbeit. Das heißt, wir müssen Menschen in Arbeit bringen, auch wenn sie noch nicht richtig Deutsch können.”

