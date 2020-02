Ihr Büro am Airport Frankfurt am Main.

Direkt und ohne Umwege erreichbar.

Zeit ist wohl in unserer heutigen Zeit eines der Wichtigsten Kriterien überhaupt und nicht ist lästiger als Zeit auf unnötigen Weg zu vergeuden.

Unnötig ist wenn man vom Airport noch mindestens 30-60 Minuten benötigt um in sein Büro zu kommen. Gleiches gilt dann auch wieder für den Rückweg. Und dies vielleicht nur um ein paar Termine oder eine Online Besprechung durchzuführen. Das sind ein bis zwei Stunden buchstäblich zum Fenster hinaus geworfen.

Oder der Geschäftsreisende, der nur einen Zwischenstopp für ein paar Stunden hat und in dieser Zeit gerne etwas in Ruhe und mit allem nötigen Komfort zu bearbeiten hat.

Das sind die Fälle in denen man sich im (Agendis) Business Center am Flughafen Frankfurt (am Main) ganz einfach ein Büro mietet in dem man dann all das Gewünschte und Notwendige so erledigen kann als würde man in seinem eigenen Büro sitzen. Dort gibt es Alles was der Businessman benötigt. Telefon, Fax und auch das Internet sind natürlich vorhanden. Selbst für Teams sind die nötigen Büros vorhanden und man bekommt auch einen frischen Kaffee.

Alle Büros sind fertig möbliert und sind auch kurzfristig zu mieten. Kann ja mal sein, dass der Flieger ausfällt weil die Piloten denken sie müssten mal wieder streiken.

Gerade am Frankfurter Flughafen, der ja eine Stadt vor der Stadt darstellt ist das sicherlich eine gelungene Alternative. Das Wichtigste man muss eben nicht mehr aus diese “Stadt” hinaus. Man hat recht kurze Wege und dadurch eine immense Zeitersparnis, welche gerade für Manager/innen wohl das wichtigste Kriterium überhaupt ist. Wenn dann noch das Umfeld zum arbeiten stimmt und man dabei auf nichts verzichten muss was man so zum arbeiten benötigt oder sich dort mit seinem Geschäftspartnern treffen kann , ist das wohl die geeignete Alternative.

Übrigens gilt gleiches auch für die Flughäfen Stuttgart und natürlich auch noch München an denen man ähnliche Angebote finden kann.

