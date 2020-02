Ist die Völkerwanderung tatsächlich nicht mehr aufzuhalten? In einem Kommentar bei Krisenfrei ist zu lesen: “Der Plan läuft perfekt… der Wagen rollt und rollt. Den Zeitpunkt für einen Stopp der Masseneinwanderung haben wir alle schon lange verpaßt… Europa wird neu bevölkert mit Hilfe, oder Anordnung des großen Bruders USA.”

Gerald Celente sagt: “Es gibt überall Migranten. Sie haben Libyen zerstört, einen Krieg in Syrien angezettelt, den Irak destabilisiert, den Jemen, Afghanistan… von Mali bis zum Kongo, Zentralafrika, den Sudan und Somalia. Die Flüchtenden überschwemmen Europa.”

“Millionen werden aus diesen Ländern, vor allem aus Afrika noch kommen, die Völkerwanderung hat längst schon begonnen, sie verstärkt sich täglich, hat volle Fahrt aufgenommen, da gibt es kein Halten mehr.”

Demonstrationen gegen neue Flüchtlingsheime wie im sächsischen Heidenau sind Ausdruck verzweifelter Hilflosigkeit von Bürgern, die sich vor einer unbestimmten, dumpfen Gefahr fürchten. Die Politiker in Berlin haben das Land verraten, gehen gegen protestierende Bürger mit Tränengas und Wasserwerfern vor. Als scheinbare Gegendemonstranten hetzen sie die staatlich finanzierte Antifa auf, für noch mehr Flüchtlinge zu werben. Deren Transparente sollen in den Medien vertuschen helfen, daß vielen Deutschen die Fremden-Invasion unheimlich wird.

Die Deutschen werden in der Flüchtlingsfrage von zwei Seiten – vom nicht mehr kontrollierten Massenzustrom und der Unterdrückung jedweden Protestes – in die Zange genommen. Das war nicht immer so. Eva Herman hat bei wissensmanufaktur die Faken zusammengetragen:

1973, also vor über vierzig Jahren, als es noch eine vergleichsweise schwindende Zahl von Fremdarbeitern in Deutschland gab, warnte SPD-Kanzler Willy Brandt in seiner Regierungserklärung: „In unserer Mitte arbeiten fast 2,5 Millionen Menschen anderer Nationen. Es ist aber notwendig geworden, daß wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten!” Und 1984, als Deutschland etwa 4.4 Millionen Ausländer aufgenommen hatte, äußerte Bundesaußenminister Genscher am 27. Oktober vor dem Bundestag: ,,Wir sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiedlung nicht sein. Deshalb geht es darum, ohne Eingriffe in die Rechte des einzelnen und der Familie, ohne Verletzung der Grundsätze der Toleranz, zu einer Verminderung der Ausländerzahlen zu kommen.‘‘ Und Helmut Schmidt sprach gegenüber Zeitungsverlegern noch während seiner Kanzler-Amtszeit: „Mit weit über 4 Millionen Ausländern ist die Aufnahme der deutschen Gesellschaft erschöpft, wenn nicht ganz große Probleme entstehen sollen. Mehr als 4,5 Millionen Ausländer können wir mit Anstand nicht verdauen…” Und auf einem SPD-Wahlparteitag in Hessen sagte Schmidt: „Es ist ein Fehler gewesen, so viele Ausländer ins Land zu holen!” Und in der DGB-Veranstaltung seines Hamburger Wahlkreises im Nov.1981 kamen, ebenfalls von Helmut Schmidt, diese Worte: „Wir können nicht mehr Ausländer verdauen, das gibt Mord und Totschlag!“

Wir sind zu einem Umsturzland geworden, schreibt Eva Herman. Und es wäre günstig, wenn dies so schnell wie möglich flächendeckend erkannt würde, um der unheilvollen Entwicklung Widerstand entgegenzusetzen.

Daran können längst nicht mehr ein paar Demonstranten auf Montagsdemos etwas ändern. Derartiger Widerstand gegen die Berliner Verratspolitik wird im Keim erstickt. Schon PEGIDA war ihnen zu groß und gefährlich. Sie scheren sich einen Dreck um die Meinung der Bürger und sie haben quer durch Parteien, Wohlfahrtsorganisationen, Kirchen und Gewerkschaften eine Phalanx von Gutmenschentum aufgestellt, an deren Betonwand jeder Widerstand abprallt. Die Tatsache, daß schon kleinste Äußerungen gegen die “Asylpolitik” (es sollte ehrlicher “Umvolkungspolitik” heißen) mit dem Etikett “Nazi” und “Faschist” versehen wird, beweist wie wirksam noch immer hierzulande mit der sogenannten “Auschwitzkeule” Politik gemacht wird.

Sage niemand, Frau Merkel wüßte nicht, daß hier ein Binnenkrieg vorbereitet wird. Der Sprengstoff fremdländischer Menschenmassen wird sich entladen, sobald den einen die versprochenen Wohltaten nicht mehr geleistet werden können oder die anderen für diese Wohltaten nicht noch mehr Einbußen hinzunehmen bereit sind. Zwangsbewirtschaftung von Wohnraum, drastische Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge (wie auch sonst könnten die Gesundheitskosten für 1 Mio. zusätzliche Kostgänger aufgebracht werden?), Einsparungen bei Zuschüssen in die Rentenkassen, verkappte Erhöhungen öffentlicher Gebühren (Parkgebühren, Grundsteuer, Gewerbssteuer), Streichungen bei Kulturetats, Infrastruktur und Sport – all dies wird sich als Peanuts herausstellen, denn der Zustrom von Menschen, die der Not ihrer Heimatländer entfliehen, wird nicht enden. Das Reservoir des Massenelends beträgt 2 bis 3 Milliarden.

Welchem Druck, welcher Erpressung auch immer sich Frau Merkel samt Kabinett beugen müssen, können wir ohne Aufwand zusammenbuchstabieren – es sind nur drei Buchstaben. Deren Macht über die Deutschen müßte beendet werden, damit der Meduse an der Spree das Handwerk gelegt werden kann.

Gewalt ist keine Option. Die USA würden, mit ihrem hier stationierten, hochgerüsteten 60-70000 Mann-Heer, welches sich in ca. 300 militärischen Einrichtungen bei uns steuerfrei, nicht der deutschen Rechtsprechung unterliegend… eingenistet hat, jegliche Gewalt im Keim ersticken. Ältere Menschen in Mitteldeutschland werden sich erinnern, wie nach dem 17. Juni 1953 an jeder Straßenecke Panzer und Maschinengewehrnester für Ruhe im Karton sorgten.

Und doch werden sie ohnmächtig, würden die Deutschen nach dem Prinzip Mahatma Gandhis passiven Widerstand leisten. Um ihr verdorbenes System einfach austrocknen zu lassen, bedarf es nur eines: Verzicht auf den erbärmlichen Luxus, mit dem sie uns Tag für Tag kaufen. Das ist unser Sklavenjoch: Auto, Flachbildschirm, Smartphone, Steak, Garnelen und der Urlaub auf St. Irgendwo.

Ohne das Joch müßten wir längst nicht in Armut leben. Mit Regionalgeld und “Talenten” für den Dienstleistungsaustauch läßt sich ein einfaches, weitgehend autarkes Leben gestalten. Dazu brauchte es keinen Euro, keine Großbank und so gut wie kein Finanzamt.

Niemand hätte uns mehr unter der Knute und unter den vielen Menschen aus der armseligen Welt werden es nur wenige vorziehen, an diesem neuen deutschen Leben teilzuhaben.

Höchste Zeit zu handeln!

