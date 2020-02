Die USA haben mit enormen Finanzmitteln ihre Schieferöl-Produktion angeschoben. Das Verfahren ist nicht nur in hohem Maße umweltschädlich, sondern äußerst kostenaufwändig. Zig-Milliarden Dollar wurden in den letzten Jahren hier investiert. Sie sind noch längst nicht amortisiert. Infolge des jetzt jüngsten Deals mit Iran wird es zu einer Ölschwemme auf dem Weltmarkt kommen. Die Frakking-Unternehmen in den USA werden unter den Dumpingpreisen kollabieren. Warum hat Amerika trotzdem mit den Deal mit Iran vereinbart?



John Kerry (Außenminister USA) begründete den jüngsten Iran-Deal mit vier Worten: “sonst kollabiert der Dollar”. Was er damit gemeint hat, folgte im nächsten Satz: “Das ist ganz einfach, seit 2007 wollten wir jedes Jahr den Iran angreifen”. In der Tat haben die USA eine lange Tradition im Streit mit Iran. Es geht allein um Öl, um Öl und nichts anderes. Irans Ölvorkommen sind etwa zehn mal größer als die Saudi Arabiens.

Das saudische Öl läßt sich zwar leichter fördern, doch das ist nicht der eigentliche Grund, weshalb die USA bisher ganz auf saudisches Öl gesetzt haben. Der Kernpunkt ist, daß sich die Saudis den USA gegenüber verpflichteten, ihr Öl nur gegen Dollar zu verkaufen. Das Abkommen geht auf das Jahr 1971 zurück, als man nach der Aufhebung der Dollar-Goldbindung einen neuen Anker für den Dollar brauchte, damit dieser nicht auf der Stelle seine Rolle als Weltreservewährung eingebüßt hätte. Saudi-Arabien war zu diesem Deal bereit.



Iran weigerte sich, eine solche Verpflichtung einzugehen. War aber durch seine Beziehungen zu Rußland und China nicht so einfach auszuschalten wie der Irak mit Saddam Hussein oder Lybien mit Gaddafi. Stattdessen hat man Iran mit vorgeschobenen Gründen (Atomstreit) sanktioniert und dem Land die Möglichkeit genommen, eine erforderliche Infrastruktur zur Exploration seiner Ölreserven aufzubauen. Amerika und Großbritannien haben Iran mit ihrer auch von Israel gepuschten Sanktionspolitik seit Jahrzehnten im Würgegriff, um zu verhindern, daß das Land ein Global Player im Ölgeschäft wird. Dazu brauchte es Atomenergie.

Plötzlich zählt der bisherige Vorbehalt, auf jeden Fall die Atomwaffenfähigkeit des Iran zu verhindern nicht mehr. Auch wenn der israelische Ministerpräsident Netanjahu dagegen Sturm läuft. Warum diese Kehrtwende?

Nachdem Iran signalisierte, seine enormen Ölreserven nach China, Indien und anderen Abnehmern gegen Gold und nicht gegen Dollar zu vemarkten, wurden die Amis plötzlich verhandlungsbereit. Kerry hat begriffen, wenn die USA jetzt keinen Deal mit Iran vereinbaren, dann hilft der Rest der Welt, in erster Linie Russen und Chinesen dem Iran.

Die US-Staatsdoktrin wegen angeblicher Versuche des Iran, die Bombe zu bauen, wird zwar noch schlicht durch unbedeutende Vertragspunkte am Leben gehalten, spielt aber nicht mehr eine entscheidende Rolle. Im Gegenzug verspricht der Iran, seine Ölgeschäfte künftig wieder in Dollar abzuwickeln. Ein Versprechen, daß wie vieles in der Diplomatie jederzeit gebrochen werden kann. Wichtig für den Iran ist allein, daß man nun voll an den Ausbau der Infrastruktur im Energiesektor herangehen kann. Sobald das Öl sprudelt, sieht die Welt anders aus. Die Saudis müssen sich zutiefst düpiert fühlen. Wegen ihrer Abhängigkeit von der amarikanischen Schutzmacht dürfte der Petrodollar noch eine Weile Bestand haben.

Vor dem Ende des Petrodollars werden der Euro und Europa ins Chaos stürzen und der Dollar neue Höhen erklimmen. Die Europäer werden in den Greenback, in US-Staatsanleihen und Sachwerte flüchten.

Wenn der Petrodollar stürzt, taumelt die Welt ins Chaos.

