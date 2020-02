Egon von Greyerz fürchtet für den kommenden September/Oktober den Zusammenbruch der Aktienblase. Viele Faktoren signalisieren eine ganze Reihe Schocks für diesen Herbst: die Hölle wird in den Volkswirtschaften und Märkten der Welt losbrechen:

Die Welt-Schulden sind von praktisch null vor 100 Jahren auf heute $ 200 Billionen angewachsen. Und Derivate gingen aus dem Nichts auf $ 1,5 Billiarden. Und die Zentralbanken haben der Rakete noch zusätzlichen Treibstoff gegeben, indem sie Zig-Billionen Dollars gedruckt haben.

Die Banker wußten von ihrem Mentor, Mayer Amschel Rothschild, daß sie sich keine Sorgen um die Gesetze machen mußten, solange sie die Kontrolle über das Geld einer Nation hatten. Diese Banker sind nur Handlanger – wenn auch sehr bedeutende – der eigentlichen Finsterlinge, deren letztes großes Ziel auf dem Weg zur NWO nicht nur die Zerstörung aller Papierwährungen der Welt ist, sondern die Auflösung von Familien, Gemeinschaften, nationaler Kulturen und Staaten.

Zur Durchsetzung ihrer Agenda haben sie Banker, Politiker, Medientycone und Monopolisten in einem Netzwerk vereinigt, einem Gleichschaltungsmechanismus, mit dem die Schritte der jeweils nächsten Etappe befohlen werden. Über Trilateral Commission, Bilderberg Group und World Economic Forum verfügen die eigentlichen großen Drahtzieher über sämtliche wichtigen Schaltstellen der westlichen Welt. Die Finsterlinge spüren gerade die Grenzen ihrer Macht.

Gewaltige Gegenkräfte bauen sich auf. Mit Rußland, China, Iran, vielleicht auch Indien und Brasilien, formiert sich ein Block, der das bevorstehende größte Verbrechen an der Menschheit stoppen könnte.

Dem stellen sich die Verbrecher in einem sich aufbäumenden Kraftakt entgegen: Völker werden ausgelöscht, Infrastrukturen zerstört, Menschen verfolgt, gemordet, wegsperrt, versklavt – begleitet von Gebeten und Bitten zu Gott, ihr finsteres Werk zu unterstützen. Was ist das für ein Gemisch hirnkranker Zombies!

In dem ganzen Schlamassel stecken wir mitten drin, verraten von heuchlerischen Machthabern, die sich ihre Position mit Wahlgeschenken erkauft haben, die wir wiederum finanzieren dürfen. Werfen wir ihnen nicht vor, willige Büttel im Netzwerk der Finsterlinge zu sein. Solange wir selbst nichts unternehmen, dieses Geschmeiß aus dem Amt zu jagen, haben wir einiges mit dieser Mischpoche gemeinsam: keinen Charakter und einen Gummischlauch statt Rückgrat.

Für alle, die vor Wohlstand ihr Kreuz verbiegen, gibt es nur diese zwei Möglichkeiten: Weiterbiegen, bis sie zu fetten Würmern werden oder konsequent aus diesem kranken System aussteigen und verzichten lernen: Wer sich outet und auf die Straße geht, gegen das System demonstriert, wird dessen Ungnade spüren, aber nur so lange, bis aus der Bewegung eine Mehrheit wird. Wir sind die Wurzel dieses Packs. WIR sind die 99%, und SIE das 1%.

Bleibt noch ein Zitat aus dem Kommentar von “Maria”:

Die Deutsche Volksseele, die Gerechtigkeit auf diesen Planeten bringen soll, die im Einklang mit den Völkern leben will und die in keinster Weise nach Weltherrschaft strebt, sondern missbraucht wird – diese Seele braucht viel Kraft und Unterstützung um zu genesen und ihren Platz in einer freien Welt der Gemeinden/Regionen/Nationen einzunehmen und von dort aus als Gleicher unter Gleichen in Frieden und Freiheit zu wirken.

“Genesung” fällt nicht vom Himmel. Sie will erkämpft werden. Nur so führt Krankheit zur Heilung!

Es braucht Mut, viel Mut für dieses Land, auf daß seine ureigene Seele wieder erweckt wird und erblüht in Gerechtigkeit und Freiheit und Frieden, so, wie es für diese Nation vorgesehen ist.

(Beitragsbild: Hermann zersprengt die Ketten von Germania (Karl Russ, Radierung, Leipzig 1813). Die Darstellung war eine Reaktion auf die Leipziger Völkerschlacht vom Oktober 1813 und der Niederlage Napoleons. Anmerkung: Hermann der Cherusker hat im Teutoburger Wald die römischen Truppen des Varus geschlagen)

